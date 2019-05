'Prošao je kroz crveno i udario nas. Mali ima teške ozljede. Tanja i ja smo uz njega'

U šoku smo i samo smo fokusirani na to da se mali što prije oporavi i bude dobro. Ima ozljede glave koje su kvalificirane kao teške, no liječnici su optimistični i nadamo se pozitivnom ishodu, potresenim je glasom za Slobodnu Dalmaciju kazao mladi glazbenik Vlaho Arbulić koji se trenutno s djevojkom Tatjanom Dragović nalazi u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici gdje se oporavlja 12-godišnji dječak.

- U trenutku sudara bio je izrazito hrabar i pri svijesti. Moram se zahvaliti ljudima koji su nam priskočili u pomoć. Samo mi je bilo važno da Emanuel bude dobro, nakon sudara otvorili su se zračni jastuci, a ja sam istog trenutka skočio prema njemu, primio ga u naručje i izveo vani. U autu smo bili samo nas dvojica, išao sam po njega nakon što mu je završio trening.

Foto: 24 sata FOTO:24sata

Vozio sam zelenim valom i onda je to vozilo prošlo kroz čisto crveno, udarilo me i odbacilo u zid. Nije me briga za štetu, samo nam je Emanuel u mislima i njegov oporavak, kaže Vlaho koji je za Slobodnu rekao i kako dječakov otac, naš teniski as Goran Ivanišević trenutno nije u Hrvatskoj, ali će se uskoro vratiti kako bi bio uz sina.