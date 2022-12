Promocija novog romana Vjekoslave Huljić: Ovo je priča o velikim i neuništivim ljubavima

U Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića predstavljena je večeras knjiga „La Petite Marie“ autorice Vjekoslave Huljić, a objavljena u izdanju Večernjeg lista. U svom drugom književnom djelu za odrasle Vjekoslava Huljić nam donosi priču o potrazi za izgubljenim obiteljskim korijenima čija se okosnica događa u Splitu i Parizu, a pratimo je na vremenskoj crti dužoj od sto godina, a nešto više o samom romanu na promociji je otkrio Žarko Ivković, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista te urednik ovog romana.

- Pred nama je drugi roman Vjekoslave Huljić za odrasle i ujedno njezino 14 djelo. Satkan je u 19 poglavlja, koji opsegom obuhvaćaju gotovo 300 stranica, a radnja se događa u Splitu, Parizu i manjim dijelom u Zagrebu a pratimo je na vremenskoj crti dužoj od 100 godina. Posluživši se retrospektivom autorica nam je ispričala priču o izgubljenim obiteljskim korijenima i priču o jakim nesalomljivim ženama te nam donosi i priču o jednom izgubljenom vremenu. U tom vremenu ima nešto interneta i mobitela, ali samo na početku i na kraju te roman odiše duhom starine, ali bih rekao i da je moderan i itekako potreban ovom ludom vremenu. Ovo je priča o velikoj ljubavi za koju danas mislimo da nije moguća i upravo me ta silna, romantična ljubav oduševila u romanu - istaknuo je Ivković.

Književnica Julijana Matanović je kazala kako svi koji poznaju spisateljski opus Vjekoslave Huljić, ovaj roman nije iznenadio. - Drago mi je što je ranije spomenuto kako je Vjekoslava pisala puno i zasigurno ćete se svi složiti kako je ovo njezin najambiciozniji tekst, ali sam sigurna kako je Vjekoslava svaki svoj tekst od dosad objavljenih 14 knjiga, pisala sa istim angažmanom, istom odgovornošću i istom ljubavi - rekla je Julijana Matanović. Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić rekao je kako je ovu knjigu doživio kao knjigu o tri generacije snažnih žena koje su unatoč svim nametnutim pravilima ostale svoje gledajući svijet u različitim dekadama na način na koji su one smatrale da ga je ispravno gledati, te je nastavio:

- To je svijet u kojem ništa što nameće okolina ne može zaustaviti ljubav. Kada malo razmislite o načinu na koji sam doživio knjigu to nešto govori i o samoj autorici i načinu na koji ona doživljava i promatra te živi svoj život i kako gleda na svijet u kojem su često konvencije koje su nametnute iznad ljubavi i iznad međusobnih ljudskih odnosa.

Autorica se zahvalila svima na lijepim riječima i podršci i rekla je kako je roman i likove imala dugo u glavi prije nego ga je uopće počela pisati. - Divan je posao pisca jer možeš izmišljati do mile volje, kad ti kao djetetu kažu ne izmišljaj i kad odrastemo mi i dalje imamo to dijete u sebi koje voli izmišljati i tako sam krenula s izmišljanjem. Roman je na dva nivoa kroz stotinu godina i pratim putovanje glavnih likova kroz Split i Pariz i to je roman o velikim i neuništivim ljubavima, jer ljubav je odskočna daska za sve što nas okružuje. Isto tako roman je i potraga, jer cijeli život je kao rudnik i kopaš rukama, nogama i srcem da bi iskopao ili prašinu ili dijamante. - kazala je Vjekoslava. Daniel Rafaelić je rekao kako ga je Vjekoslavina knjiga katapultirala u neko vrijeme koje mu je relativno poznato te u povijesne slojeve koji su dramaturški izuzetno složeni i koji od čitatelja zahtijevaju puno. - Ono što me najviše uzbudilo kod ovog romana je njegova likovnost i filmičnost, koji vas zapljuskuju kako uranjate u ovu priču. - poručio je.