Problematična pjevačica podijelila je video u kojem je otkrila veliku promjenu na sebi, fanovi nisu presretni

Pjevačica Demi Lovato (29) mnogo toga je prošla u životu, a o svemu je svojevoljno progovorila u svom dokumentarcu "Dancing with the devil" koji je premijerno prikazan 23. veljače na Youtubeu. Naime, pjevačica se 2018. godine predozirala te su je, kako je sama istaknula, minute dijelile do smrti. No, srećom, uspjela se othrvati drogi i alkoholu i vratiti mentalnu snagu.

Demi se danas osjeća puno bolje, a sada je otkrila i veliku promjenu na sebi. Naime, odlučila je obrijati glavu. Snimka kojom je potvrdila da je obrijala glavu ima preko dva milijuna lajkova, ali i gomilu komentara. Iako je mnogi hvale, neki pišu i da se čini da je izgubljena, te da im se prommjena nimalo ne sviđa.

Podsjetimo, Lovato se inače ne libi govoriti o svojim psihičkim i fizičkim problemima s kojima se i dalje bori.

- Imala sam tri moždana udara i srčani udar. Liječnici su mi rekli da me samo pet do deset minuta dijelilo od smrti. Sve to ostavilo je posljedice na mom mozgu i još danas se oporavljam od svega. Moždani je naštetio i mom vidu i zbog toga više ne vozim automobil - ispričala je pjevačica početkom godine. Rekla je kako zbog posljedica koje je pretrpjela nakon tri moždana udara dugo vremena nije mogla ni čitati.

- Imala sam problema s vidom i to mi je stvaralo poteškoće, pogotovo kod čitanja tako da je bilo pravo čudo kad sam dva mjeseca nakon moždanog mogla čitati - rekla je Demi u najavi dokumentarca.

Najgora godina u životu bila joj je 2018., jer je 24. srpnja, samo dva dana prije nego što je trebala izaći na pozornicu u New Jerseyu, prevezena je u bolnicu u Los Angelesu nakon što je pretrpjela predoziranje opioidima.

- Tog dana prešla sam liniju koju nikada prije nisam prešla - priznaje pjevačica kojoj je život tada spasio tjelohranitelj koji ju je pronašao kako nepomično leži na podu i skoro se ugušila dok je pokušavala povratiti. Samo dan prije u svojoj vili na Beverly Hillsu organizirala je rođendansku zabavu i u kolovozu Lovato izlazi iz bolnice i sljedeća tri mjeseca će provesti u klinici za odvikavanje. Baš u ožujku te godine glazbenica je proslavila šest godina otkako nije okusila kap alkohola ili droge.

