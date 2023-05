Prlja se strastveno ljubio sa suprugom Marijom uoči večerašnjeg nastupa na Euroviziji

Samo nekoliko sati dijeli nas od prve polufinalne večeri na ovogodišnjoj Euroviziji u kojoj će nastupiti i naši predstavnici, članovi riječke skupine Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!'. Podršku su im u Liverpool došli pružiti i brojni obožavatelji, ali i članovi obitelji.

Zorana Prodanovića Prlju proteklih dana bodri supruga Marija koju ne viđamo često u javnosti, a baš na dan polufinala Prlja je snimljen ispred hotela izmjenjuje nježnosti sa suprugom. Dok je Damir Martinović Mrle davao izjavu za televiziju, Prlja je strastveno ljubio svoju voljenu Mariju. Dok je Prljina supruga poprilično samozatajna, Mrletova supruga poznata je širokoj javnosti. Riječ je o pjevačici Ivanki Mazurkijević.

09.05.2023., Liverpool - Prije odlaska u dvoranu na polufinalni nastup ispred hotela Zoran Prodanovic Prlja dobio je motivirajucu potporu od supruge Marije te dugacak i strastveni poljubac.. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pjesma 'Mama ŠČ!' orit će se dvoranom u Liverpoolu večeras kada je na redu prva polufinalna večer, a riječki rokeri nastupit će sedmi po redu. Letovci već mjesecima podižu prašinu i privlače pozornost što osebujnim modnim kombinacijama, što neviđenim performansima zbog kojih su stekli obožavatelje diljem svijeta. Mnogi ih priželjkuju vidjeti u finalu, a hoće li se to i dogoditi saznat ćemo već večeras.

Ako je vjerovati kladionicama Hrvati će večeras imati razloga za slavlje jer se 'Mama ŠČ!' nalazi na desetom mjestu na kladionicama uoči prvog polufinala, a upravo desetero predstavnika iz prve polufinalne večeri ulazi u veliku završnicu koja je na redu u subotu.

Uz Hrvatsku u Liverpoolu će se danas predstaviti i Srbija, Azerbajdžan, Češka, Finska, Irska, Izrael, Latvija, Malta, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Švedska i Nizozemska.

Letovcima u finalu kladionice predviđaju 16. mjesto u finalu, dok je jedan od najvećih favorita za pobjedu Švedska koju predstavlja bivša eurovizijska pobjednica Loreen s pjesmom 'Tattoo'.

Posljednje pripreme i probe za večerašnji spektakl odrađene su u ponedjeljak i to pred publikom, a na generalnoj probi našim predstavnicima dogodila se nezgoda. Naime, na pozornici se poskliznuo i pao na leđa Žanil Tataj Žak koji je za ovu prigodu pridruženi član Leta 3. No, čini se kako nije došlo do ozljede.

- Evo me. Živ sam, zdrav sam. Malo sam natukao ruku, malo sam natukao leđa tu negdje oko boka, malo sam razderao nogu. Ali dobro. to je sve sve dio posla. Mislim da će biti sve ok - rekao je Žak za HRT te opisao kako se poskliznuo.

- Skupi se sve to na pozornici i ako se dobro ne očisti, to se zalijepi za cipele kao neki pijesak i onda je sklisko - dodao je Mrle. Inače, Žak je riječki glazbenik koji je s bendom nastupio i na Dori gdje je nosio dugi crni kostim te mu je na čelu pisalo 'Njinle'. On je taj koji se na pozornici pojavio s raketama te tako privukao puno pozornosti.

VIDEO U Rijeci osvanula zanimljiva instalacija u znak podrške Letu 3, svi su se htjeli fotkati s ovim