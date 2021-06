Princ Harry izašao iz karantene dan pred susret s bratom; prvi put nakon dugo vremena ga spomenuo u videu

Drugi susret zaraćene braće princa Williama i princa Harryja ove godine će se dogoditi sutra povodom 60. rođendana njihove pokojne majke princeze Diane. Braća, koja ne komuniciraju više od godinu dana, zajedno će otkriti spomenik njoj u čast i na otkrivanju spomenika neće biti njihove supruge niti njihov otac Charles. Harry je objavio video povodom 60. rođendana princeze Diane i u objavi se najprije zahvalio svima koji su aktivno pomagali u suzbijanju pandemije i rekao je kako bi njegova majka bila posebno ponosna na njih i dodao je kako je Diana uvijek vjerovala kako mladi imaju najveću moć u mijenjaju svijeta i vjerovala je u njihov entuzijazam i strast. U svom govoru Harry je prvi put nakon dugo vremena spomenuo i svog brata Williama.

- Moj brat i ja prepoznajemo ono što bi našoj majci za 60. rođendan bilo važno. Bila bi toliko ponosna na sve vas koji živite sa svrhom i suosjećanjem prema drugima - rekao je Harry koji je u London stigao prije nekoliko dana i došao je sam bez supruge Meghan Markle koja je nedavno rodila njihovo drugo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Lilibet.

Dan prije otkrivanja spomenika izašao je iz karantene u kojoj je morao biti pet dana po dolasku u Veliku Britaniju. No, dopušteno mu je ranije izići iz karantene samo jer mu je nalaz na koronavirus bio negativan. Odmah isti dan uputio se zajedno s glumicom Amandom Holden, pjevačem Edom Sheeranom, plesačem AJ Pritchardom i pjevačicom Anne Marie na dodjele nagrada WellChild koje su odgođene samo kako bi princ Harry imao prilike prisustvovati, ali i zbog pandemije. Pritom je kazao kako, kao otac dvoje djece, konstantno biva inspiriran ovom djecom i njihovim napretkom te kako ne može biti ponosniji nego što je.

S bratom se još nije susreo i prema pisanju Daily Maila Harry i William će sjesti i razgovarati sutra nakon otkrivanja spomenika njihove majke.

Njihov sukob nastao je nakon što je William prije dvije godine primio pritužbe kako je Meghan bila neugodna prema članovima kraljevskog osoblja te ih je maltretirala. Takvo ponašanje za Williama je bilo nedopustivo i dao je to do znanja Harryju koji mu je poklopio slušalicu tijekom tog telefonskog razgovora i to je bio početak velike svađe među braćom.

