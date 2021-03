Prijatelji i obitelj u Beogradu se emotivno oprostili od glumca Borisa Komnenića

Foto: Milan Maricic/PIXSELL U beogradskom Narodnom pozorištu danas je održana komemoracija za Borisa Komnenića, glumca kojeg publika najviše pamti po ulozi Saše Guze Popadića u kultnoj seriji "Bolji život".

Foto: Milan Maricic/PIXSELL Od Komnenića su se oprostili kolege, prijatelji i obitelji, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Foto: Milan Maricic/PIXSELL Podsjetimo, glumac je preminuo u nedjelju u 64. godini života. Tijekom svoje dugogodišnje karijere igrao je u brojnim filmovima i serijama, poput „Bal na vodi“, „Špadijer jedan život“, „Gore-dole“, „Vratiće se rode“, „Montevideo, Bog te video“, „Miris kiše na Balkanu“, „Žigosani u reketu“, „Sinđelići“.

Foto: Milan Maricic/PIXSELL Kruna njegove karijere bila je uloga najstarijeg sina Popadićevih koji na početku serije pokušava naći posao, a zatim se i oženi, te dobije vanbračnog sina s Kokom Stanković.

Foto: Milan Maricic/PIXSELL Boris Komnenić bit će pokopan danas u Aleji zaslužnih građana na beogradskom groblju.

Foto: Milan Maricic/PIXSELL Commemoration of actor Boris Komnenic held at The big stage of the National Theater. Komemoracija glumcu Borisu Komnenic odrzana na Velikoj sceni Narodnog pozorista

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Burial of Boris Komnenic in the Alley of Merited Citizens at the New Cemetery. Sahrana Borisa Komnenica u Aleji zasluznih gradjana na Novom groblju.

