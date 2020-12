Prepoznajete li ove slavne kćeri poznatih očeva? Neke su krenule njihovim stopama, a neke su iznenadile čak i obitelj

Mnogi kažu kako je očinska figura ona o kojoj najviše ovisi društvena stabilnost i postignuća, a shodno tomu i većina istraživanja kažu kako očevi kćerima nesvjesno oblikuju očekivanja, stoga se nerijetko događa da žene u svojim partnerima traže osobine svojeg oca. Također, često se dogodi i da kćeri odu očevim stopama kada je u pitanju karijera. A još k tome ako je riječ o slavnom ocu kojeg prepoznaju ljudi diljem svijeta – kćerima su sva vrata otvorena.

Naravno, ne treba zaboraviti ni na drugu stranu priče kada poneki veliki talenti ostaju u sjeni slavnih prethodnika. Mnoge slavne kćeri zbog toga biraju teži put, poput Biance Van Varenberg, koja na početku svoje manekenske i glumačke karijere nije htjela koristiti očevo prezime. Međutim, poslije je ipak shvatila koliko joj to prednosti donosi pa se odlučila ubuduće ponosno isticati svoje prezime – Van Damme.

A posljednje vrijeme pokazala je kako jabuka ne pada daleko od stabla. Kako je špaga postala zaštitni znak Jean-Claudea, tako ju je i kći ponosno počela izvoditi. Osim sa sportskim vještinama i vježbanjem, atraktivna brineta kopira oca i po karijernom izboru pa se bavi i glumom, a s njim se pojavila i u nekoliko filmova. No, Bianca je poznata i po svojim manekenskim angažmanima, a često surađuje i s brojnim poznatim brendovima i modnim agencijama. Jean-Claude Van Damme svoju je nasljednicu dobio prije točno 30 godina, kao najljepši poklon za svoj rođendan. Naime, Bianca je rođena 17. listopada, dok njezin otac rođendan slavi točno dan poslije. Zajedno sa sinom Kristopherom dobio ju je sa suprugom i bodibildericom Gladys Portugues (62), s kojom je u braku od 1999., kada su se drugi put vjenčali. Naime, prvi put su izgovorili sudbonosno da 1987. i razveli se pet godina poslije. Još jedna poznata kći debitirala je u modnim kampanjama, a riječ je o 22-godišnjoj Eve Jobs.

Kći jednog od nekoć najutjecajnijih ljudi u svijetu računalne industrije već je osvojila svijet jahanja, no nedavno je dobila ponudu koju ipak nije mogla odbiti. Najmlađa kći pokojnog Stevea Jobsa vrlo uspješno čuva svoju privatnost, po želji roditelja, no prije nešto manje od mjesec dana kontaktirala ju je tvrtka Glossier s idejom da upravo ona, zajedno s glumicom iz serije “Euphoria”, Sydney Sweeney, kao i Naomi Smalls, bude njihova zvijezda za božićnu kampanju. Tako se mezimica tehnološkog mogula odlučila skinuti i pozirati u pjenušavoj kupki ispijajući čašu šampanjca. Na drugoj fotografiji kojom se pohvalila na društvenim mrežama ima crnu masku za podočnjake i u ruci sjajilo za usne, naravno, marke Glossier. Eve Jobs najmlađa je kći pokojnog Jobsa i Laurene Powell-Jobs, koja je, baš poput svojih roditelja, pohađala Stanford. Osim što je u samo jednom angažmanu osvojila modni svijet, u samom je vrhu najboljih jahača svijeta u kategoriji mlađih od 25 godina.

Lily Rose Depp još je jedna kći poznatog oca koja je krenula njegovim stopama. Naime, posljednje vrijeme zaintrigira objavama na društvenim mrežama kojima se da naslutiti da ćemo je uskoro gledati u ponekim filmovima. Također, ova je samozatajna ljepotica debitirala još prije četiri godine i to na Chanelovoj modnoj pisti, a i dalje predvodi listu najmlađih Chanelovih ambasadorica. 21-godišnja Lily je kći jednog od najslavnijih glumaca Johnnyja Deppa i modela Vanesse Paradis.

Čini se kako je Lily pokupila talente oboje roditelja jer je vrlo uspješna i u filmovima i na modnim pistama. Iako Lily Rose uživa biti mezimica Chanelova brenda, slavni otac radije bi ju gledao u glumačkim ulogama, a to ne skriva u intervjuima. Manekenskom karijerom svoje mezimice Francesce nije se ni oduševio ni Clint Eastwood, baš kao ni Bono Vox kad je njegova kći Eve Hewson zagolicala maštu u jednom časopisu za muškarce.

Francesca Ruth Fisher-Eastwood glumica je, model, ali i televizijska ličnost. S obitelji je glumila u “Gospođi Eastwood & Company”, reality seriji koja se emitirala na programu E!. Serija se premijerno prikazala 20. svibnja 2012., a usredotočila se na njezin život i život njezine maćehe Dine Eastwood i njezine polusestre Morgan Eastwood. Tijekom ranijih epizoda, ona i fotograf Tyler Shields, njezin tadašnji dečko, snimljeni su kako tijekom fotografiranja pale i uništavaju Hermès Birkin torbu od 100.000 dolara, što nije dobro završilo u javnosti te je i dan-danas prati negativan publicitet “umišljene bogatašice”.

Također, Eastwood je bila Miss Zlatnog globusa za 2013. godinu, a četiri godine nakon, 2017. , ona i njezina majka Frances Fisher glumile su u hvaljenoj epizodi Farga “Zakon nesuglasnosti” mlađu i staru verziju istog lika. Možda najpoznatija kći slavnog oca jest Dakota Johnson. Atraktivna kći slavnog glumačkog para Dona Johnsona i Melanie Griffith svoju privatnost cijeni više od svega te na društvenim mrežama gotovo nikad ne objavljuje ništa što nije strogo vezano uz posao. 31-godišnja brineta koja se proslavila ulogom Anastasije Steele u ekranizaciji knjiga E. L. James “50 nijansi sive” već je nekoliko godina u vezi s frontmenom Coldplaya Chrisom Martinom, bivšim suprugom Gwyneth Paltrow.

