Preminuo voljeni glumac (42) kojeg smo gledali u 'Designated Survivoru' i 'Narcosima', izgubio bitku s bolešću

Meksički glumac Adan Canto preminuo je u dobi od 43. godini nakon kratke borbe s rakom slijepog crijeva, koju je držao u privatnosti, potvrdio je Variety.

Canto je rođen u Meksiku, no odrastao je u Teksasu, i rano je započeo svoju glazbenu karijeru. Pisao je pjesme za nekoliko meksičkih TV emisija i filmova, a na kraju je i sam stao na pozornicu u adaptaciji Pedra Almodóvara “All About My Mother”.

Njegova prva TV uloga bila je u "Estado de Gracia" 2009. godine. Cantov američki glumački debi dogodio se u Foxovoj kriminalističkoj triler seriji “The Following”, s Kevinom Baconom u glavnoj ulozi, 2013. godine.

Nastavio je s ulogama u ABC-jevom sitcomu “Mixology”, Netflixovoj kriminalističkoj drami “Narcos,” “Blood and Oil” i “ Druga prilika." Njegova prva velika filmska uloga bila je utjelovljenje superheroja u Foxovoj seriji "X-Men: Dani prošlosti budućnosti". Iza sebe je ostavio suprugu Stephanie Ann Canto i dvoje djece, Romana Aldera i Evu Josephine.

