Preminuo Rudolph Isley, osnivač grupe koja se proslavila hitom 'Twist And Shout'

Rudolph Isley, osnivač grupe The Isley Brothers, preminuo je u 84. godini života, objavila je njegova obitelj. Grupa je najpoznatija po hitovima kao što su "Twist And Shout" i "Summer Breeze", a njihova karijera traje više od šest desetljeća.

- Nebo je dobilo još jednog anđela. Srca su nam teška dok objavljujemo da je preminuo naš voljeni brat, Rudolph Isley. Dok prolazimo kroz ovu duboku tugu, ljubazno molimo za razumijevanje i poštivanje privatnosti naše obitelji u ovom izazovnom vremenu. Ne zaboravite držati svoje voljene uz sebe. Nedostajat će nam naš brat, ali znamo da je na boljem mjestu. Zauvijek u našim srcima, napisao je njegov brat Ronald Isley na Instagramu.

Isley je rođen u Cincinnatiju, 1939. godine, a karijeru je započeo pjevajući u crkvi sa svojom braćom Ronaldom i O'Kellyjem. Još je bio tinejdžer kad se grupa probila 50-ih godina s pjesmom "Shout", koju je kasnije popularizirala Lulu.

Početkom 1960-ih, The Isley Brothers objavili su "Twist And Shout", pjesmu koju su Beatlesi toliko voljeli da ju je grupa koristila kao završnu pjesmu na svom debi albumu.

Ostale poznate pjesme The Isley Brothersa su "This Old Heart Of Mine (Is Weak For You)" i "It's Your Thing", koja je osvojila nagradu Grammy.

Triju su se 1970-ih pridružila mlađa braća Ernest i Marvin, čime je grupa postala još uspješnija, s albumima kao što su "The Heat Is On" i "Go For Your Guns". Rudolph je iz grupe otišao 1989., tri godine nakon smrti svog brata O'Kellyja, i postao je svećenik.

Zajedno sa svojom braćom primljen je u Kuću slavnih rock and rolla 1992. Također su počašćeni nagradom BET 2004.

