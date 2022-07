Preminuo glumac James Caan: Otišao je legendarni Sonny iz 'Kuma'

Američki glumac James Caan, koji je odigrao legendarnu ulogu Sonnyja Corleonea u filmu 'Kum' preminuo je u 82. godini. Vijest je objavljena danas na njegovom Twitter profilu.

- S velikom tugom vas obavještavamo da je Jimmy preminuo 6. srpnja poslijepodne. Obitelj cijeni ljubav i iskrenu sućut koju dobiva te vas moli da poštujete njihovu privatnost u ovom teškom trenutku - objavljeno je.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



