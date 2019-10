Prelijepa djevojka Dinamovca pozirala u minici, a pratiteljica poručila: 'Pazi kako sjediš zbog suknje'

Bolja polovica nogometaša Brune Petkovića, Tea Slavica, plijeni sve više pažnje na društvenim mrežama. Postaje sve popularnija, a česte objave zgodne 20-godišnje Zagrepčanke nikog ne ostavljaju ravnodušnim.

Naime, na zadnjoj objavljenoj fotografiji pozirala je u bijeloj minici i kariranom blejzeru te pritom pokazala fenomenalne noge u crnim salonkama i mrežastim crnim čarapama. Na Instagramu je prati gotovo sedam tisuća ljudi, a tamo bilježi trenutke iz privatnog života; od druženja do utakmica koje posjećuje i bodri svog Brunu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tea je nedavno glumila u filmu indijskog glumca i glazbenika Prabhasa i rekla je kako je to bilo lijepo iskustvo, ali fakultet joj je i dalje na prvom mjestu. Otkrila je tada i što najviše voli kod svog dečka: - Kod Brune najviše volim to što mogu s njim pričati satima, zbog čega osjećam da rastem kao osoba kao i on uz mene.

Pri susretu Hrvatska-Mađarska lijepa Tea na Instagramu se pohvalila fotografijama iz Splita i uoči samog susreta napisala je: Idemo Hrvatska.

- Prije utakmice moja dužnost kao djevojke je da ne nabijam nikakav presing, te da budem tu ako treba razgovor i da mu stojim kao podrška - rekla je prije nekoliko mjeseci za 24 sata 20-godišnjakinja. Ona vjerno prati sve njegove nastupe kako za Dinamo tako i za reprezentaciju.