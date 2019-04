Predstavljen projekt 'Žuti okvir' za održivi razvoj u sklopu Story Green dana

National Geographic Hrvatska pokrenuo je dugoročni projekt „Žuti okvir“ za održivi razvoj, znanost i obrazovanje kojem je cilj promoviranje i vrednovanje djelatnosti povezanih s održivim razvojem, zaštitom okoliša, znanošću i obrazovanjem.

„Moto National Geographica glasi 'Nadahnjujemo ljude da se skrbe o svom planetu', a Ujedinjeni narodi utvrdili su 17 ciljeva održivog razvoja koji će osigurati opstanak i planeta Zemlje i ljudske civilizacije. To su bili poticaji da pokrenemo akciju 'žutog tepiha'. Za razliku od 'crvenog tepiha', kojim kroče znamenite i popularne osobe iz svijeta estrade, sporta, politike, žutim će tepihom kročiti osobe iz domena znanosti, obrazovanja, gospodarstva, svakodnevnog života i aktivnosti, osobe koje nam možda nisu poznate, koje možda nisu slavne, ali to nedvojbeno zaslužuju biti jer svojim radom i postignućima pridonose napretku i održivosti planeta i naše uljudbe“, istaknuo je Hrvoje Prćić, glavni urednik National Geographic Hrvatska.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Pokrovitelji projekta „Žuti okvir“ su Predsjednica Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatska gospodarska komora. Prisutnima se stoga obratila i Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Zagreba: „Svjedoci smo razornih klimatskih promjena, svakodnevnog izumiranja biljnih i životinjskih vrsta, nestajanja resursa poput pitke vode i sve većeg broja osiromašenih ljudi koji ne žive dostojno čovjeka. Zato svi mi, pojedinci, tvrtke, organizacije, ustanove moramo učiniti sve što je u našoj moći da spriječimo daljnje uništavanje Zemlje, zbog nas danas, a još više zbog budućih generacija“.

Izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Tomislav Madžar rekao je: „Na Summitu o održivom razvoju održanom 25. rujna 2015. predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović izrekla je ključnu obvezu svih nas - 'Preobraziti naš svijet, to nije fraza, to je obveza svih nas, a Europska unija, kao i Hrvatska, obvezali su se da će raditi na provedbi Programa održivog razvoja. Uz to, Hrvatska je proklamirala ulaganje velikih napora da postane zemlja obrazovanja i utemelji društvo znanja.' Hrvatska je jedan od bisera u toj zemaljskoj ogrlici, stoga nam je velika čast biti pokrovitelj ovog hvalevrijednog projekta. Trudit ćemo se što više zalagati i poticati na ostvarenje svih 17 ciljeva održivog razvoja“, zaključio je Madžar.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Jasenka Nećak, načelnica Sektora za klimatske aktivnosti i održivi razvoj u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, izjavila je: „Znanost i tehnološki razvoj odvijaju se u globalno izmijenjenim okolnostima koje obilježava dominantna uloga novih gospodarstava, koja imaju sve veću ulogu u svjetskoj znanosti i tehnologiji. Stoga je nužno razvijati programe poticanja inovacija, istraživanja i razvoja visokih tehnologija, kako u privatnom tako i u javnom sektoru jer će se jedino multidisciplinarnošću u ovom području omogućiti sustavan i dugoročan pristup prijelazu na ekološki i energetski učinkovitije europsko, odnosno hrvatsko društvo“.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Glavni urednik National Geographic Hrvatska Hrvoje Prćić pozvao je sve pojedince, tvrtke, ustanove i organizacije da nominiraju projekte, aktivnosti, proizvode, osobe, gospodarstvenike, znanstvenike, studente, amatere i profesionalce koji svojim postignućima najbolje oslikavaju, promoviraju i podržavaju ciljeve održivog razvoja u društvu znanja.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Nominacije traju od 27. travnja do 21. listopada, kada će stručni žiri odlučiti tko je dobitnik „Žutog okvira“ u navedenim kategorijama za 2019. godinu. Nagrade će biti uručene na svečanoj dodjeli sa žutim tepihom u prosincu ove godine. Prijedlozi s obrazloženjem nominiranog kandidata mogu se poslati na e-mail: zutiokvir@adriamedia.hr, a sve informacije nalaze se na micrositeu projekta www.ngm-odrzivi-razvoj.adriamedia.hr

Partneri projekta su:

FOX - NG Channel: „Kao globalni brend s bogatom poviješću znanstvenih otkrića i istraživanja, National Geographic ima jedinstvenu poziciju da se uhvati ukoštac s ovom 'svjetskom krizom' onim u čemu je najbolji - storytellingom i znanošću. Da smo u tome uspješni, pokazuju i prvi rezultati inicijative Planet ili plastika, gdje smo do sada generirali više od 50 milijuna impresija na društvenim mrežama diljem svijeta“, istaknuo je Miro Bižić, AD sales manager FOX - NG Channela.

JYSK: „U odluci da se priključimo ovom projektu kao partner osnovna nit vodilja bila je želja da se aktivnije uključimo u samu lokalnu zajednicu. Inicijative su već pokrenute početkom godine kontinuiranim donacijama, a upravo smo i prije 10-ak dana priveli kraju našu prvu fazu velikog projekta 'NE ŠTEDI NA ŠUMI!' u sklopu kojeg je donirano, ali i zasađeno 10.000 sadnica bukve na Sljemenu. To je samo početak jedne pozitivne priče te vjerujemo da ćemo poslužiti kao inspiracija i poticaj za druge vrijedne projekte“, Istaknula je Zvjezdana Novak, sales & marketing manager iz JYSK-a.

Audi ima jasnu viziju budućnosti: do 2025. svaki treći isporučeni automobil marke Audi trebao bi biti na električni pogon. Audi e-tron, izložen upravo ovdje u Parku Zrinjevac, prvi je potpuno električni SUV u povijesti Audija koji jamči učinkovitost, sigurnost te potpuno nov doživljaj tehnologije i vožnje u elegantnom i prozračnom dizajniranom odijelu.

Erste banka podržava projekte od nacionalne, regionalne i lokalne važnosti za zajednicu. Programom sponzorstava i donacija sudjeluje u brojnim kulturnim, znanstvenim, zdravstvenim, obrazovnim, sportskim, ekološkim i humanitarnim projektima. Godišnje podržava oko 160 humanitarnih projekata, 80 edukativnih, 120 klubova, udruga i projekata sportskog karaktera te 90 kulturno umjetničkih projekata i ustanova.