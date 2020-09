Predstavljen poseban box-set: 'Bio je lik koji te je mogao uvjeriti da su i nemoguće stvari moguće'

Prošlo je godinu i pol dana od smrti Alena Balena, direktora i osnivača Yammat FM-a, koji je iznenada preminuo u 47. godini života. Alen je, pored puno drugih stvari koje je pokrenuo, usmjerio i obilježio tijekom svog intenzivnog života, bio i član najužeg tima prijatelja koji su prije 25 godina pokrenuli Aquarius records. Tim povodom u zagrebačkom KIC-u predstavljen je box set vinila "Alenovo" u ograničenoj nakladi od 70 komada, svaki posebno numeriran, po cijeni od 500 kuna. U box setu se nalazi osam vinila domaće glazbe u izdanju Aquarius recordsa, a posljednji vinil, također imena Alenovo, donosi glazbu bendova na čiji je glazbeni put Alen Balen imao izravan utjecaj poput Nipplepeople, Yammat, Das Wegas.... Cjelokupna zarada od prodaniih vinila bit će donirana u humanitarne svrhe u dogovoru s Alenovom obitelji.

U Alenovoj biografiji na Yammatovoj stranici skromno ga se spominje kao producenta i urednika u Aquarius recordsu, no ono što ne piše u biografiji jest da je bio jedan od pokretača, suosnivača i motivatora; izvršni producent antologijskog albuma Cubisma iz Gavelle s kremom njujorške salsa scene, producent prvog albuma Jinxa, soundtracka za film "Mondo Bobo", prvog albuma Songkillersa, prvog albuma grupe Sane te da je smislio, (a kako je samo on to znao!) naziv za kompilacijsko izdanje Aquarius 3.0, parafrazu danas potpuno prihvaćenih naziva za nove inačice.

- Alenov odlazak sve nas je toliko duboko pogodio da su sada a bit će i ubuduće uvijek s mislima “kako bi to on volio i vidio”. Imao je genijalan smisao za kojekakave jezične bravure, tako je smislio i Yammatovo prije nekoliko godina a svojom je ostavštinom zaslužio i Alenovo, forever, kazao nam je Boris Horvat, direktor Aquarius Recordsa. O Alenu riječi hvale imaju i brojni glazbenici s kojima je surađivao. Massimo ga se sjeća još kada je 1996. na Radiju 1 snimao reklame.

- Na prvu mi se činio grub, kao vihor bi projurio i onim baritonom bi se obratio, a onda sam vrlo brzo vidio da se radi o jednom posebnom, nježnom čovjeku, perfektnom intelektualcu i osobi s vizijom. Od njega se moglo toliko toga naučiti i evo opet moram reći da najbolji i najsvjetliji primjerci među nama prvi odlaze i da me to beskrajno rastužuje. Prosuo sam se od emocija kada je na oproštaju od Alena svirala moja pjesma "Neka ti plove brodovi" ... A evo, sada, ovom gestom da se set vinila nazove prema njemu daje se počast jednom čovjeku koji je to istinski zaslužio, rekao je glazbenik. Biranim riječima o njemu je govorio i Petar Beluhan iz Mayalesa.

- Svatko tko je posljednjih tridesetak godina glazbom tražio put do onog zdravog hrvatskog mainstreama dobro zna tko je bio tihi heroj i predvodnik. Ta visoka ljudina bila je stroga i često nedostupna prosječnoj gradskoj ćakuli, jer imao je posla. Gradio je svjetske okvire za lokalnu scenu, povezivao je sposobne, podizao talentirane, okupljao pravovjerne… i na kraju stvorio zdrave platforme koje danas uzimamo zdravo za gotovo. Tako ispada da je i samome sebi izgradio živi spomenik pod kojim ćemo, nadam se još dugo, svi mi tražiti zaklon i inspiraciju. I dalje ne mogu vjerovati da ga je nešto zaustavilo. Hvala Alene, iskreno je rekao Beluhan.

- Alen je bio lik koji te je mogao uvjeriti da su i nemoguće stvari moguće. Uspijevao je dati i postići ekskluzivitet i bitnost u svemu čega bi se dotakao. Bio je inicijator, realizator, vođa, stamen i čovjek kojemu posve vjeruješ i prepuštaš se njegovoj i najluđoj ideji jer znaš da je uz njega ostvariva. I onda takav padne…zastrašujuće…I čini mi se da u nedostatku Alena Balena svatko od nas treba na sebe preuzeti barem mali dio njegovog „posla“ i entuzijazma kako bismo probali nadomjestiti prazninu i svemu dati barem neki smisao - kazao je Nenad Borgudan iz Detoura. Ozren Kanceljak, jedan od autora kompilacije, dodao je koji je pokojni Balen imao značaj za ovaj projekt.

- Prvi vinil Aquariusove vinilne edicije je objavljen prije dvije godine, točno na 70-u obljetnicu izlaska prvog albuma u svjetskoj povijesti koji se vrtio na 33,1/3 okretaja u minuti i bio napravljen u dijametru od 12 inča. Kako će vrijeme pokazati, radi se o općem, svjetskom trendu, kojeg je Aquarius svojom edicijom intuitivno prepoznao i kojem se isto tako priključio. A onda je 29. ožujka 2019. kao grom iz vedra neba, došla tragična vijest o iznenadnoj smrti, jednog od osnivača diskografske kuće Aquarius, jednog od najvećih zaljubljenika u uvijek nove, progresivne urbane, klupske trendove, ritmove i produkcije – Alena Balena. A on je od samog početka, još i prije nego li je prvi Aquariusov vinil izašao, svim srcem podržavao ideju vinilne edicije Aqua Total Vinyl. I plan o osam Aquriusovih vinila je dobio novu, proširenu misiju. Zaokret. Engleska riječ „track“ se koristi za snimku upisanu na neki nosač zvuka. U prijevodu, ta riječ znači – TRAG. Box set „Alenovo“ je upravo trajni fizički trag koji više ne može biti izbrisan i nestati izostankom iz ponude nekog oblaka. Tu je. Opipljiv, materijalan i stvaran - rekao je Kanceljak.