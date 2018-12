Evo što astrologinja predviđa Sandri Perković: Voli pomagati drugima, ali ne voli tražiti pomoć

Naša Sandra Perković je doista inspirativna osobnost. Ona potvrđuje nepisano astrološko pravilo ''osoba s teškim planetarnim aspektima pobjeđuje sebe i sudbinu i postigne svjetsku slavu''.

To znači da velike ljude život nije mazio, a oni su svoju energiju usmjerili na sportske, znanstvene, glazbene, umjetničke rezultate. Savladavajući prepreke zapravo su se dokazivali sebi i onima koji su im ''uništili djetinjstvo'', pa su savladavali strahove tj. prepreke i borili se, a nisu se predali životnim nedaćama.

Specifično se izražava. Zavodljivo je ženstvena i izrazito seksepilna, ali zrači sa ''muškom'' snagom i hrabrosti. Uvijek joj je cilj biti broj jedan u natjecanju. Njezina eksplozivna fizička energija idealna je za sport u kojem je važan ''izbačaj''. Individualac je i vrlo karizmatična. Kako god apsurdno zvučalo ona hrabrošću prevladava svoje strahove.

Puna je nesvjesnog bijesa i ljutnje prema ocu, autoritetima, prema nepravdi koju su joj nanijeli drugi ljudi. To je ujedno ''pogonsko gorivo'' za njezine sportske rezultate. I srećom da se bavi sportom i to potpuno, profesionalno. Sport je izvrstan lijek za bijes i osjećaj bespomoćnosti. Sklona je forsiranju same sebe do premorenosti što je prijetnja za zdravlje.

Njezin avanturistički duh izvrstan je za natjecanje. Voli žestoku borbu jer ona joj donese vrhunske rezultate i rekorde. Za svaki rekord mora nadvladati i samu sebe. Samo joj postavite prepreke pa ćete vidjeti njezinu hrabrost i ludost.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell i Getty Images

Ozljede joj se dogode isključivo zbog neumjerenosti. Voli dinamičnost i voli glamuroznost. Ne voli spore ni pasivne ljude i brzo je umore dosadni ljudi. Sandra Perković voli pomagati drugima ali ne voli tražiti pomoć kada je njoj potrebna.

Uvijek je spremna na nove početke kojih je bilo i još će ih biti. Ona se prilagodi na teže okolnosti i njezin urođeni optimizam pomogne joj da završetak problema bude sretan.

Iznenadne promjene i odvajanje od voljenih ljudi jako joj teško padaju. Iznimno je osjetljiva na patnju drugih ljudi. Njezina velika borbenost nije vidljiva samo u sportu nego i za dobro drugih i za plemenite ciljeve.

Potreban joj je iskusan partner s kojim će zajedno raditi, stvarati i imati pored njega osjećaj sigurnosti i podrške. Emotivno je lojalna osoba. Ljubav ozbiljno shvaća i želi tradicionalne vrijednosti u ljubavi. Potrebna joj je osoba koja će joj pružiti osjećaj vlastite vrijednosti, a Sandra mora naučiti jednako primati koliko i davati.

Foto: Instagram

Mama joj je jako važna, njezin je oslonac i njezina sigurnost. Zato će i partner morati mamu poštivati i prihvatiti. Sandra Perković izuzetno voli to što radi i uvijek će naći motivaciju za nove rezultatske rekorde. Uvijek je dovoljno jaka, tj spremna na nove početke. Ona je izuzetno jaka u samoiscjeljenju, samoizlječenju. To je njezina velika snaga.

Edis je vrlo autoritativna osoba, strastven u poslu, nekada malo prestrog. On je Sandrin emocionalni healer i ''učitelj''. Smiruje je. Jedino je smeta njegova posesivnost (ljubomora) u emocionalnom smislu.

Pred Sandrom su napori u sportskom smislu ali i lijepe promjene u privatnom životu. One će biti izvan očiju javnosti (koliko je to uopće moguće).

Značajni periodu su siječanj 2019. svibanj 2019. i studeni 2019. Nakon toga u 2020. možemo očekivati najveću ljudsku kreaciju – dijete.