Pred kandidatima je neobičan izazov za koji se vrijedi boriti: 'Ovo dosad nije viđeno'

"Samo da ne bude previše zahtjevno da mogu sudjelovati", komentirao je Jure kojeg i dalje muče jaki bolovi u leđima, no nada se da će ipak moći odraditi zadatak, pogotovo kad je čuo o kakvoj je nagradi riječ. "Vidim sreću na njihovim licima kad sam im rekla da u ovom izazovu mogu osvojiti čak 1,5 kilogram prednosti na idućem vaganju, što je skoro kao imunitet, vrijedi se za to boriti", kazala je Mirna, a Marie dodala: "Stvarno je primamljiva nagrada. To je dosta velika prednost za svakoga."

"U izazovu će svi natjecatelji biti vezani za obruč, a zadatak će im biti skupljati zastavice. Nagradu osvaja onaj tko skupi tri zastavice", objasnila je Mirna. "Na prvu izgleda lagano, ali kad znam koje imam teškaše s druge strane, znam da će biti težak izazov i da će to biti baš prava borba", rekao je Šepić dok je Goran priznao da već ima tremu, ali da svejedno jedva čeka da počnu. "Bit će to nešto posebno, zanimljivo, što dosad nije viđeno u 'Životu na vagi'. Mislim da će biti spektakularno!" najavio je Edo. Tko naposljetku zbog ozljeda neće sudjelovati u izazovu i zašto će Nina plakati...

