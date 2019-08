Poznati voditelj pokazao kako je prije 30 godina 'čagao' i imitirao Josipu Lisac

Voditelj Dalibor Petko ponovno je na svom Facebook profilu objavio video iz prošlosti koji je zabavio i dobro nasmijao njegove prijatelje. Petko je objavio isječak star 30 godina iz zabavne emisije "Disco Limach" koja se emitirala u programu Z3 televizije, a u kojoj je imitirao Josipu Lisac, ali i pokazao svoje plesačke sposobnosti plešući na veliki hit grupe New Kids On The Block "Step By Step".

- Hamed Bangoura, još čekam da se obistine tvoje riječi i da me New Kids On The Block pozovu na turneju. I ujedno se nadam da Josipa Lisac neće ovo vidjeti - napisao je Petko uz video.

U komentarima se javio i Hamed, ali i njegova tadašnja suvoditeljica Maja Kljajić kojoj je Petko priznao da su svi tada bili zaljubljeni u nju.