Poznati glumac iz akcijskih filmova bolestan je i šokirao je fanove izgledom

Junak akcijskih filmova Jet Li povukao se iz javnosti zadnjih nekoliko godina zbog zdravstvenih problema.

Fotografija koju je jedan obožavatelj snimio na Tibetu gdje je sreo 55-godišnjeg glumca pokazuju da se glumac fizički drastično promijenio i ostario.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D