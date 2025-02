Poznati chef optužen za seksualno napastovanje, iscurili grozni detalji

Poznati televizijski kuhar Gino D'Acampo (48) suočava se s ozbiljnim optužbama za seksualno zlostavljanje i neprimjereno ponašanje na radnom mjestu, koje se protežu kroz razdoblje od preko 12 godina. Optužbe uključuju niz incidenata, od vulgarnih seksualnih komentara do agresivnog i zastrašujućeg ponašanja prema kolegama. D'Acampo je sve optužbe odlučno negirao, ali je ITV, televizijska kuća na kojoj je ostvario najveći dio svoje karijere, povukla sve njegove nadolazeće emisije iz programa.

Optužbe protiv Gina D'Acampa obuhvaćaju širok spektar neprimjerenog ponašanja, a dolaze od različitih osoba koje su s njim surađivale na raznim televizijskim projektima, uključujući "Gino's Italian Express", "Gordon, Gino and Fred's Road Trip", "Gino's Italy: Secrets of the South", "Like Mamma Used to Make" i "Emission Impossible". Većina osoba koje su iznijele optužbe bile su freelanceri i, kako navode, bojale su se prijaviti incidente u to vrijeme zbog straha od gubitka budućih angažmana u televizijskoj industriji.

Istraga ITV Newsa donosi nekoliko konkretnih primjera navodnog D'Acampovog ponašanja: Jedna žena, identificirana kao "Hannah", tvrdi da joj je D'Acampo 2011., tijekom snimanja za časopis, pred cijelom ekipom rekao da bi je želio "okrenuti i *ebati u dupe na kuhinjskom pultu".

Tvrdi da je osjetila "užas" i "šok", ali da nije bila iznenađena što nitko nije reagirao. Neprimjereno ponašanje tijekom brifinga: Druga žena, "Natalie", opisuje incident na televizijskoj produkciji gdje ju je D'Acampo dočekao u boksericama, skočio na krevet i uputio vulgarne komentare o svom spolnom organu. Prijetnja zbog sladoleda: Svjedokinja tvrdi da je 2019. godine čula D'Acampa kako prijeti mlađem članu osoblja da će "je*ati njegovu djevojku" ako mu ne donese Cornetto sladoled. Tijekom snimanja emisije "Gordon, Gino and Fred's Road Trip" 2018. godine, D'Acampo je navodno komentirao grudi mlađe kolegice, rekavši: "Zar ne bismo trebali razgovarati o njezinim sisama, savršene su, kao zalogaj?". Također je navodno pitao: "Kad ćemo se svi napiti i seksati zajedno?". "Osjećao sam se kao da se želim je*ati": Druga žena se prisjeća da je D'Acampo, na setu "Gordon, Gino and Fred's Road Trip", bez pozdrava objavio da mu se to jutro "je*alo".Gino D'Acampo je putem svog pravnog tima kategorički odbacio sve optužbe. U izjavi za ITV News, D'Acampo je rekao: "Duboko sam uznemiren sugestijom da sam se ponašao na neprimjeren način. To jednostavno nije u mojoj prirodi." Dodao je da mu ove optužbe nikada prije nisu bile predočene i da ne prepoznaje verziju događaja koja mu se predstavlja. Istaknuo je da je otac i suprug te da je tijekom karijere surađivao s preko 1500 ljudi na oko 80 produkcija.

Produkcijske kuće koje su surađivale s D'Acampom, uključujući Objective Media Group, MultiStory Media i Studio Ramsay izdale su priopćenja u kojima naglašavaju da ozbiljno shvaćaju dobrobit svojih zaposlenika i da imaju procedure za rješavanje pritužbi na ponašanje. Objective Media Group je potvrdio da je D'Acampo bio "upozoren" na svoje ponašanje izvan ekrana i da mu je pružena "posebna obuka".

ITV je nakon objave istrage, povukao sve D'Acampove emisije iz svog rasporeda. Ovo uključuje reprize emisija "Secrets of the South" i "Family Fortunes", a nova sezona "Family Fortunes", snimljena 2023. godine, trenutno nije planirana za emitiranje. ITV je u svojoj izjavi naglasio da su produkcijske kuće primarno odgovorne za brigu o svojim zaposlenicima, ali da je opisano ponašanje "neprikladno i neprihvatljivo" te da su poduzete mjere tamo gdje su problemi prijavljeni ITV-u.

