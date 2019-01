Poznata pjevačica uživa u ljubavi šetajući po hladnom SoHou

Čini se da je nakon niza nesretnih veza koje je i opjevala Taylor Swift pronašla ljubav s britanskim glumcem Joeom Alvinom s kojim je viđena kako šeta po SoHou.

Par je navodno u vezi još od rujna 2016. no privatni život drže dalje od javnosti tako da se do ovog pojavljivanja neko vrijeme nije znalo jesu li još u vezi. Proslavljena glazbenica poznata je po nizu nesretnih ljubavi, između ostalih i s DJ-om Calvinom Harrisom, glumcem Tomom Hiddlestoneom, glazbenikom Johnom Mayerom i bivšim članom teen senzacije One Direction i filmskom zvijezdom Jake Gyllenhaallom.

Od Alvinovih dosadašnjih uloga zapaženije su ona iz 2016. u filmu 'Billy Lynn's Long Halftime Walk' redatelja Anga Leeja, i u biografskoj drami 'Boy Erased', od kritike hvaljenom filmu iz 2018. u kojemu glumi s Nicole Kidman, Joelom Edgertonom i Lucasom Hedgesom. Britanski je glumac trenutno je zauzet snimanjem filma 'Harriet' koji izlazi sljedeće godine, a blagdanske dane provodi u društvu Taylorinom društvu.

Swift je prošloga mjeseca završila svoju stadionsku turneju 'Reputation', u sklopu koje je od svibnja održala 53 koncerta u Sjevernoj Americi, Europi, Aziji, Australiji i Novom Zelandu.

