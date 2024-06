Poznata glumica u tajnosti rodila dijete u 46. godini života i iznenadila fanove

NASTUPILA BOLESNA

Ida Prester oduševljena potezom slavne pjevačice na InMusicu: 'Kakva lekcija o profesionalizmu!'

Beth Ditto pjevačica benda Gossip, izašla je sinoć na pozornicu In musica ozbiljno bolesna, s temperaturom i bez glasa. 90 posto frontmena bi bez razmišljanja sve otkazalo. I to je skroz legitimno. Realno, pola tonova nije mogla otpjevati i koncert je s tehničke strane bio kaos. Ali Beth se zainatila. Ljudi su putovali radi mene, show must go on. I bio je show, napisala je Ida