Poznata glumica otkrila da djecu doji već sedam godina: 'Neke dane mi bude teško i želim svoje tijelo natrag'

Australska glumica i manekenka Teresa Palmer (35) na svojem je Instagram profilu otkrila svoj put dojenja sa svojom djecom. Glumica je trenutno trudna s četvrtim djetetom, a otkrila je da doji već sedam godina bez prestanka. Istaknula je da doji od 2014. godine kada je rodila svoje prvo dijete, sina Bodhija (8). Od tada je, kako je napisala obično dojila dvoje djece istovremeno, tako da je u međuvremenu rodila još Foresta (4) i Poet (2). "Neke dane mi bude teško i želim svoje tijelo natrag, dok druge dane sjedim i osjećam duboku zahvalnost", napisala je. U opisu je dodala i da se osjeća privilegiranom jer nemaju svi mogućnost dojiti svoju djecu.

Ispričala je i kako su je tijekom godina napadali zbog dojenja u javnosti. "Da se to dogodilo kad sam tek postala mama, to bi me jako potreslo. Želim svim ženama da bez straha i osude mogu dojiti svoju djecu. Ne mogu vjerovati da ta rasprava i dalje traje", istaknula je Palmer.

Foto: Instagram screenshot Dodajmo da glumica u svemu ima podršku supruga, glumca Marka Webbera (41) s kojim je u braku osam godina. Ona sa svojih 1,2 milijuna Instagram pratitelja dijeli intimne trenutke, kao i fotografije obitelji.

VIDEO Marko Grubnić otputovao u šoping privatnim zrakoplovom