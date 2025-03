Povratak omiljenog Marvelova heroja: može li nadmaširi original?

Daredevil: Born Again, Disney+

Jedna od najuspješnijih originalnih Netixovih serija svakako je Daredevil. Tijekom tri sezone, koliko se prikazivala na vodećoj streaming platformi, stekla je ogromnu gledanost i izuzetno visoke ocjene. No, sve se to promijenilo kada je Disney odlučio vratiti prava na seriju, budući da je pokrenuo vlastiti streaming servis. Tijekom četiri godine prijenosa prava na Disney, prethodne sezone Daredevila prešle su na Disney+, a zatim je konačno donesena odluka o snimanju novih epizoda. Tako je nastao Daredevil: Born Again, nastavak prethodnih sezona koje su završile 2018. godine. Očigledno nije postojala bojazan da se gledatelji neće snaći – serija prati radnju stripa o Daredevilu, pa je, čak i nakon sedam godina, lako ponovno ući u priču. Pogotovo ako ste fan, poput autora ovog teksta. Opet imamo Matta Murdocka, slijepog odvjetnika koji u slobodno vrijeme postaje Daredevil – borac protiv kriminala s izuzetnim sposobnostima. Tu je i Wilson Fisk, njujorški megakriminalac poznatiji kao Kingpin, kojeg je Daredevil ranije smjestio iza rešetaka. U seriji se pojavljuje i Frank Castle, odnosno Punisher, no već na početku ostajemo bez Foggyja Nelsona, Mattova vjernog prijatelja i partnera. Zanimljivo je da nitko od glavnih glumaca nije odbio ponovni nastup u ovom nastavku popularnog stripovsko-televizijskog brenda. Charlie Cox i dalje tumači Daredevila, Vincent D’Onofrio je ponovno Fisk, a Jon Bernthal se vraća ulozi Punishera, unatoč tome što je u međuvremenu ostvario iznimno uspješnu glumačku karijeru. Usput, dovršava se i poseban projekt vezan uz Punishera, u kojem će se Bernthal ponovno pojaviti, iako za sada nema govora o novoj samostalnoj seriji o ovom liku. Fisk se, dakle, vraća iz zatvora i odlučuje kandidirati za gradonačelnika New Yorka, osjetivši da nezadovoljni građani možda neće imati problem s time da na vlast dođe i bivši šef organiziranog kriminala. Grad se ionako nalazi u rasulu, dijelom i zato što se Daredevil povukao – Matt Murdock sada je samo odvjetnik koji promatra kako New York polako propada. Sličnost s današnjim vremenom vrlo je očita, iako priča nema nikakve povezanosti s istoimenim stripom o Daredevilu iz 1986. godine. Radnja je nova i suvremena, ali s jasnim ciljem – nadmašiti HBO-ovog Pingvina. Iako smo subjektivni prema Daredevilu, vjerujemo da bi u tome mogao uspjeti, jer je serija napeta, intrigantno strukturirana, odlično atmosferična i realističnije prikazuje likove, a pritom ostaje vjerna originalnoj seriji. Marvel i Disney očito imaju velika očekivanja – snima se i druga sezona.