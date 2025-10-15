Naši Portali
Najnovije vijesti
OTVORIO JE DUŠU

Potresna ispovijest Ante iz 'Života na vagi': 'Mislio sam da će ga udariti auto, a ja ga ne mogu stići jer sam debeo'

15.10.2025.
u 20:30

Dječak je jurio prema cesti, ravno u opasnost, a Ante, otac koji bi za njega dao život, bio je potpuno paraliziran vlastitom fizičkom nemoći. Nije ga mogao sustići.

Nakon osmijeha i napornog rada na treninzima u 'Životu na vagi', Ante je podijelio potresan trenutak koji mu je preokrenuo život i postao ključna motivacija za borbu s prekomjernom težinom – trenutak u kojem je zbog vlastite fizičke ograničenosti umalo svjedočio tragediji. S knedlom u grlu, Ante je započeo svoju ispovijest, vraćajući se u dan koji je započeo sasvim obično. Njegov mali sin, koji je tek nedavno naučio hodati, igrao se u blizini.

U takvim trenucima, svaki ponosni otac vidi samo radost i obećavajuću budućnost. Međutim, dječja bezbrižna igra u sekundi se pretvorila u prizor iz najgore noćne more. "I onda kad dobiješ malo dijete, kad vidiš njega, a ti si takav, debel si... I on je krenuo hodati", započeo je Ante, opisujući kako je sin iznenada, bez ikakvog upozorenja, potrčao.

"U jednom momentu mi je pobjegao", rekao je. Dječak je jurio prema cesti, ravno u opasnost, a Ante, otac koji bi za njega dao život, bio je potpuno paraliziran vlastitom fizičkom nemoći. Nije ga mogao sustići. "Meni je srce iskočilo iz grudi jer sam mislio da će ga udariti auto, a ja ga ne mogu stići", priznao je drhtavim glasom. "Zašto? Jer sam debeo. Jer imam problem s išijasom." U tom kritičnom trenutku, sudbina je imala drugačiji plan.

Srećom, kako je Ante objasnio, žive u malom mjestu gdje se svi međusobno poznaju. "Jedan prijatelj je izletio ispred njega", ispričao je, opisujući kako je prisebnost druge osobe spriječila najgori mogući ishod. No, olakšanje nije moglo izbrisati poražavajući osjećaj koji ga je preplavio – osjećaj da je zakazao kao zaštitnik svog djeteta. Više se nije radilo o izgledu, odjeći ili društvenom pritisku. Radilo se o temeljnoj sposobnosti da bude otac u punom smislu te riječi. "Shvatio sam da ja u biti radim i sebi i njemu i obitelji zlo", zaključio je Ante. Ta bolna spoznaja postala je njegov pokretač, sila jača od bilo koje želje za hranom ili odustajanja. Njegova borba u "Životu na vagi" dobila je dublji smisao – to nije samo skidanje kilograma, već vraćanje sposobnosti da potrči za svojim sinom i osigura mu sigurnost.

Kako je i trenerica Mirna naglasila, čuvši njegovu priču: "Nezamisliva mi je situacija da jedan otac zbog vlastite nemoći i prekomjerne težine nije mogao potrčati za svojim sinom. Ako to nije dovoljna opomena i poziv da nešto promijeniš u životu, onda stvarno ne znam što jest." Antina ispovijest snažan je podsjetnik da je putovanje kandidata u showu mnogo više od natjecanja. To je borba za život, za obitelj i za svaki onaj trenutak u kojem će, umjesto nemoći, osjetiti snagu da zaštite one koje najviše vole.
TV KRITIKA

U 'Životu na vagi' prijeđena je granica dobrog ukusa: Nepotrebna ozljeda, nepotreban fijasko, nepotrebna mrlja za imidž showa

No skok u dalj, tijekom kojeg se jedna od natjecateljica i ozlijedila, bio je potpuni promašaj. Dalo se odmah naslutiti da je ipak riječ o disciplini koja za ljude s prekomjernom težinom može biti opasna, što se pokazalo točnim. Treneri su čak komentirali da je natjecateljica trebala biti opreznija, razmisliti i samo zakoračiti, no to je u ovakvom procesu, kada se iz dana u dan naglašava da kandidati trebaju vjerovati stručnjacima, prosto nebulozno

