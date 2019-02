Posvađale se šogorice? Kate se nije pojavila na luksuznoj proslavi Meghan Markle

S petnaestak najbližih prijateljica Meghan Markle prošlog je tjedna otputovala u New York. Supruga princa Harryja šest je dana provela u Velikoj jabuci slaveći skori dolazak prinove na svijet.

Tulum darivanja organizirala je Meghanina najbolja prijateljica i stilistica Jessica Mulroney, a na proslavi su, među ostalima, bile i odvjetnica Amal Clooney i tenisačica Serena Williams. No, njima se u slavlju nije pridružila Meghanina šogorica, Vojvotkinja Catherine. Supruga princa Williama na zabavu navodno nije pozvana.

Da u odnosu između Kate i Meghan ne cvatu ruže šuška se već duže vremena, a po mnogima ovo je potvrda njihovog ne tako idiličnog odnosa.Kate je umjesto na zabavu s Meghan i njezinim prijateljicama otišla na skijanje sa suprugom i djecom. Tko je snosio troškove luksuznog putovanja u Ameriku za sada nije poznato, a pretpostavlja se da je Meghan s prijateljicama potrošila više od 3 milijuna kuna. Markle je od Londona do New Yorka putovala privatnim avionom što ju je stajalo oko milijun i pol kuna. Zajedno s prijateljicama boravila je u hotelu s pet zvjezdica 'The Mark'.

Vojvotkinja i njezine pratiteljice u luksuznoj rezidenciji provele su pet noći. S obzirom na to da cijena boravka s doručkom u spomenutom hotelu seže i do vrtoglavih 28 tisuća kuna kad se zbroje svi troškovi pretpostavlja se da je na Meghan na odmor potrošila više od 3 milijuna kuna. Tko je pokrio troškove slavlja i putovanja za sada iz kraljevske obitelji nisu otkrili, no dio tog iznosa zasigurno su snosili i građani Velike Britanije kao porezni obveznici.

