Poslušajte pjesme koje idu na Doru! Imate li već favorita?

Dora 2021. je sve bliže, a povodom toga, je HRT na svojem službenom kanalu na YouTubeu objavila jednominutne isječke pjesama koje će za tjedan dana izdođači predstaviti publici, te možda postati pjesma koja ide i na ovogodišnji Eurosong.

1. BLIND (F. Rudan / A. Franić / H. Domazet – F. Rudan / A. Franić) – FILIP RUDAN

2. COLORS (B. Georgiev Milanov / B. Brunović) – BERNARDA

3. COME THIS WAY (S. Reljić Simba – E. Orešković) – ELLA OREŠKOVIĆ

4. KRIV (S. Reljić Simba – Fayo) - SANDI CENOV

5. MA ZAMISLI (P. Martinjak) – BETA SUDAR

6. NOĆI PIJANE (B. Vuco) – BRIGITA VUCO

7. OCEAN OF LOVE (A. Pupavac / A. Bjorkman / K. Persson / T. Marić – A. Pupavac) – ToMa

8. RECI MI (E. Vidović) – ERIC

9. RIJEKA (H. Librenjak – Miki Solus / N. Kraljić) – NINA KRALJIĆ

10. SHARE THE LOVE (I. Škunca – A. Colburn / I. Škunca) – ASHLEY COLBURN & BOJAN JAMBROŠIĆ

11. SHE'S LIKE A DREAM (M. Negovetić / L. Deb / D. Jamm / D. Kertes) – MIA NEGOVETIĆ

12. TICK-TOCK (B. Mihaljević – M. Cinnamon / T. Buklijaš Bakić) – ALBINA

13. ZALJUBLJEN (M. Mirković) – CAMBI

14. ZAPJEVAJ, SLOBODA JE! (K. Rahimovski) – TONY CETINSKI & KIKI RAHIMOVSKI

Podsjetimo, Dora 2021. održat će se 13. veljače u Opatiji, ako to dopusti epidemiološka situacija, a idući Eurosong na rasporedu je od 18. do 21. svibnja 2021. u Rotterdamu.