Posljednji finalisti su grupa The Bad Week, pjevač Dino Radosavac i plesačica Ira Đerić Hasanac, a žiri se oko jedne točke posvađao

Večeras je na rasporedu bila posljednja polufinalna emisija showa 'Supertalent', a u finale su od devet natjecatelja prošli: grupa The Bad Week, pjevač Dino Radosavac i plesačica Ira Đerić Hasanac. Publika je odabrala dva finalista i to bend kojem je na audiciji zlatni gumb dobio od Martine te pjevač oko kojeg su se posvađali Martina i ostatak žirija. Žiri je odabrao plesačicu koja je dirnula Martinu.

Večeras su nastupili ulični bubnjar Ilija Babić, koji je svirkom na loncima i tavama osvojio Fabijanov zlatni gumb, bend The Bad Week, koji su u polufinale dospjeli zahvaljujući Martininom zlatnom gumbu. Tu su bili i pjevač Dino Radosavac, koji je na audiciji članove žirija zarazio svojom autorskom pjesmom Viski i tekila te pjevačica Ivana Dugonjić kojoj je Martina na audiciji poručila da je Adelinu pjesmu otpjevala bolje i od same pjevačice. Svojim nastupom su oduševili i bivši MMA borac Denis Dejanović, zanimljivi umjetnik Pali Baša, ljubavnici i plesni partneri Jelena i Nenad, poznati i kao akrobatski duo NS Acrobalance, plesačica Ira Đerić Hasanac, kao i plesni klub Dance Queen.

Prvi je na pozornicu došao umjetnik Pali Baša koji je oduševio žiri i publiku "oživjevši" dinosaure na pozornici. Na kraju nastupa osvanuo je iza žirija, što je preplašilo Maju Šuput.

- Ovo je potpuno iznenađenje. Ovaj prvi dio nastupa je bio fenomenalan. Super je bilo, zaista u rekordnoj brzini si to napravio. Ovo je toliko nerealno što gledamo upravo. Ono što nisam očekivala je ovaj drugi dio nastupa koji je zapravo bio mađioničarski. Meni je to dosta magično. Ne znam što se dogodilo, ali izveo si to impresivno. Dakle, zaista i za prvi i za drugi dio nastupa i za ove frendove koje si doveo od mene večeras čista petica - bila je oduševljena Maja. Fabijan je istaknuo da su očekivali neku vrstu slikarstva, ali ovo je potpuno iznenađenje. Inače očekuju neke greške na nastupu, ali ovoga puta nijedne greške nije bilo. "Tvoj nastup je trebao biti show i bio je show", dodao je. "Ovaj dio na pijesku mi je bio fora i životinjice su isto fora", kratak je bio Davor.

- Ono gdje nisam pala na ispitu je tvoj nastup Pali Baša. Fantastičan show si nam ponudio. Zbilja! Uvijek pokušavam zamisliti tu nadogradnju između audicija i polufinala. Kod tebe sam, moram biti iskrena, bila skeptična. Ali iznenadio si me. Hvala ti i sjajno - komentirala je Martina. "Večeras smo u istom stilu. Ja sam čarobnjak, a vi ste Morticia", odgovorio je Pali Baša Martini.

Foto: Nova TV

Potom je nastupila mlada pjevačica Ivana Dugonjić Maju Šuput je dovela do ruba suza tijekom svoje izvedbe hita One Night Only. Nakon izvedbe dobila je ovacije publike.

- Gledam te i gledam i mislim si nemaš curi što reći osim nakloniti se. Jednostavno do te mjere si točna, a tako slušljiva i toliko je dobro. Svaka sekunda tvog nastupa je bila ono 'kaj je ovo sad bilo'. Ako ti večeras ne uđeš u finale to znači da je netko gluh. Kad si ušla na pozornicu bila si toliko ozbiljna, a onda kad si završila nastup pojavio se taj tvoj dječji osmijeh - istaknula je Maja. "Kao prvo uspjela si. Znam da si razmišljala o tome sve ove dane sigurno. U ovome si zaista uspjela. Druga stvar je to da mi se jako sviđa tvoja kontrola i tvoj mir i ne dati se tom pritisku svega ovdje, nego završiti sve to jako dobro. Nemam ti što drugo za reći osim - imaš li još jednu pjesmu?", dodao je Fabijan.

- Danas si došla u potpuno jednoj drugoj karizmi i ti sa svojom osobnošću. Međutim i vokalno. Jako se dobro sjećam tvog audicijskog nastupa, ovo nema veze s tim, ovo je toliko tri klase iznad audicijskog nastupa. Pogotovo u visinama, iako da bi bila pjevačica nije bitno samo znati visine. Ali u njima sam vidjela tu veliku razliku. I ja ću se složiti s Majom. Ostat ću vjerna i sebi i nadam se ako prođeš u finale onda treba poraditi i na izrazu i uvjerljivosti - zaokružila je Martina.

Foto: Nova TV

Večeras su nastupili i Jelena i Nenada, odnosno akrobatski duo NS Acrobalance koji su ponovno oduševili, no imali su nezgodu tijekom nastupa. Nenadu su pukle hlače, no sve je s malenom pauzom nastavilo dalje.

- Što se tiče vaše točke definitivno je drugačija od audicijskog nastupa. Ja sam zaista pozitivno impresioniran. Možda bih samo rekao još da niste uspjeli pobjeći od one ljubavi i mržnje. Pokazali ste da kad netko krene kao duetino da se jako teško može pretvoriti u singleino - objasnio je Davor.

- Ja sam u vas dvoje zbilja besmrtno zaljubljena. Meni je toliko divna ta uigranost i ta vaša energija. Meni je slika vrlo cjelovita, jasna i vi ste više nego sjajni - poručila je Martina. Fabijan je oduševljen kako su izvodili vratolomije. Da nemaju takav spoj između sebe lako bi se poljuljali i poručio im je da ih je jako lijepo gledati u tome.

- Ne mislim da ste vi toliko suludo dobri zato što ste par, nego zato što se abnormalno dobro vježbali. Bili ste do te mjere dobri da sam u jednom trenu skrenula pogled i pitala se što će biti. Bili ste fenomenalno dobri - istaknula je Maja.

Foto: Nova TV

Pjevač Dino Radosavac u polufinalnoj emisiji dobio je X od Martine dok je izvodio svoju pjesmu Hopa Cupa. Maja Šuput nije se dala smesti pa je nastavila plesati i zabavljati se uz Dina. "Mi smo naučili tvoj prošli hit i sad nakon 'Viskija i tekile' logično da je došlo na 'Hopa cupa'. Ti si Dino nama toliko zabavan. Ti si nam dio kad se opustimo i zabavimo. Pjesme su pitke. Koreografija, stajling, plesači. Vidim novu dozu samopouzdanja...", istaknula je Maja.

- Ja ne bih htjela Dini srušiti novopečeno samopouzdanje. Želim samo zadržati dignitet emisije. Ovo je tvoja istina, a ovo što ja izgovaram je moja istina i mišljenje struke. Ovom mjesto na ovoj pozornici nije. Što ne znači da ne trebaš pjevati u nekom drugom ambijentu. Da li ćeš se ovime baviti ovisi o tebi. Ti si svoju publiku našao, ali nije na meni da sudim, ali na meni je da kažem svoje mišljenje - objasnila je Martina svoj X. "Ja sam na strani gluhih, nekih ljudi kojima je ovo bilo zabavno. To što si ti napravio nakon četiri godine. Došao, vratio se, napredovao... To što smo rekli Martina, Maja i ja je apsolutno nebitno. Bitno je što će reći ljudi koji glasuju. Volio bih da ljudi koji se vesele na tvoj nastup glasuju samo da se pokaže da postoje takvi ljudi", istaknuo je Davor i potvrdio neslaganje žirija oko ovog nastupa. "Ja ću samo nešto primijetiti. Da si ti došao ovdje i napravio pomutnju među nama, među publikom i pred televizijama. S ovakvom pjesmom koja je naizgled jednostavna, napraviti ovakvu atmosferu. Ti si uspio", zaključio je Fabijan.

Foto: Nova TV

Bivši MMA borac Denis Dejanović izveo je viteški vatreni performans. "Ovo je bilo veselo. Jedino što mi je zapravo smetalo u ovom vatrenom spektaklu je što narator nije bio obučen u nekog pisca recimo. Impresivno riganje vatre. Sviđa mi se da je cijela ekipa bila uključena i da se svi usudite igrati s vatrom. I čuvajte se", poručio je Fabijan.

- Ova točka je u stvari bila pokazatelj da nikad ne možemo biti sigurni što možemo očekivati u polufinalnim emisijama. Mislim da jako malo nas, unatoč filmovima i serijama, se može vratiti u taj period kad je sve ovo bilo normalno. Ovo je bilo doista autentično - istaknuo je Davor. Efekt koji je ostavio na Martinu u audiciji, ovoga puta je izostao, objasnila je. Ona smatra da su njegovi suparnici na pozornici Dejanu oduzeli moć bez obzira na to što je on pobijedio u borbi.

- Moram prvo primijetiti da osoba koju sam gledala u prilogu i Vi na bini kao dvije različite osobe. Prvi dio nastupa ovo s mačevanjem je bila iskoreografirana predstava - nisam osjetila ni strah ni uzbuđenje. Ovaj drugi dio mi je bio puno napetiji. Ali ovaj dio s konjem koji je pojeo bradu je pobjednik večeri - zaokružila je Maja.

Foto: Nova TV Ulični bubnjar Ilija Babić oduševio je žiri svojim neobičnim glazbenim nastupom. Žiri se zbog njegovog nastupa premjestio sa svojih sjedala te ga okružio dok je svirao. "Apsolutno sam ponosan u svakom pogledu! Ono što se meni sviđa najviše je što si pokazao da u okviru zadane glazbe i dalje radiš čuda. Ti u tako malom stolčiću da te stave u Arenu u Puli ili u Londonu ti bi i dalje bio briljantan. Nemam riječi, nek nastave moji kolege", oduševljen je bio Fabijan.

- Ovo je bilo točno onako kako sam očekivala. Izveo si možda samo malo više koreografirano. Svirka je bila sjajna, ljudima se sviđa. Napokon sam vidjela publiku. Ritam je bio sjajan. Imam jednu malu zamjerku Ilija - što si se ošišao. Baš mi fali ona tvoj čuperak. Ako može da pustiš kosu ako prođeš do finala - poželjela je Maja.

- Ja stvarno mogu reći da mi je Fabijanov momak donio sreću i veselje. Jako mi se svidio nastup. Sad smo bili još bliže pa je bilo bolje za doživjeti. Dodao bih još da smo po standardima jer koristiš minimalan prostor, a i regionalno primjenjivo je jer ti sjediš, a ideš - istaknuo je Davor. "Bilo mi je strahovito drago da smo imali priliku gledati te iz drugog kuta i da si nam bio bliže. Za tvoju vještinu osjetiti tvoj ritam i glas dok sviraš bilo je izvrsno. Ono što mi je najljepše je bilo ono što si bio još izloženiji u jednom kratkom momentu si bio potonuo u sebe i svoj svijet, ali brzo si se vratio. Drago mi je što si dobio zlatni gumb jer sam kroz tebe ja svoje neke grijehe iz prošlosti", poručila mu je Martina.

Foto: Nova TV

Plesačica Ira Đerić Hasanac dirnula je Martinu svojim nastupom. Po završetku ovog nastupa Martina je brisala suze, a Davor je ustao i aplaudirao. "Zašto sam emotivna? Zato što sam osobno vrlo veliki zaljubljenik u ples. Večeras da sam Ira naručila plesnu poruku ne bih mogla ovako jaku poruku. S druge strane emotivna sam jer mora kćer pleše, a mama ne može biti s njom na natjecanju jer radi. Hvala ti, izvrsna si i ja te vidim u finalu", objasnila je Martina svoje emocije. "Samo ću reći to da kako ti pričaš priču svojim tijelom je nevjerojatno. Zaista si nas odvela u svoju priču, pokazala nam svoj put, a sve to tako jednostavno... Svaka ti čast", poručio je Fabijan. "Ira način na koji si ti spojila snagu i eleganciju u plesu je predivan. I rekao bih da s punim pravom zaslužuješ nositi ime svog plesnog kluba", istaknuo je Davor.

Foto: Nova TV

Band The Bad Week - Strahinja, Danijel i Gile u polufinale je stigla zahvaljujući Martininom zlatnom gumbu. Večeras su izveli pjesmu House of the Rising Sun, a Davor je nakon njihovog nastupa rekao da "poštuje svačiji zlatni gumb, ali da će svoje mišljenje zadržati za sebe".

- Ja sam i Martini rekla da je mene malo začudilo kad je ona vama dala zlatni gumb. Ne znate vi Martinu. Vi ste stvarno meni neočekivani, slatki. Ti imaš u svom vokalu nevjerojatnu i posebnu boju. Ne znam bi li mogla slušati to toliko dugo. Toliko si intenzivan i jak da baš dolazi do ruba. Moram vas pohvaliti večeras izgledate jako lijepo. U maniri jednog nastupa meni je ovo bilo jako ugodno i lijepo. Jako me interesira kako se ovo sviđa publici i koliko će ljudi glasati za vas - istaknula je Maja.

- Dečki vi ste definitivno najkontroverzniji zlatni gumb otkad ja sjedim. Iz razloga što ja nikad, ali nikad kad su zlatni gumbi u pitanju se ne vodim ničim drugim nego srcem. U vašem slučaju sam silno ponosna na svoj izbor. Želim zahvaliti na svemu onome što ste prezentirali i podijelili sve one vrijednosti iza kojih ja stojim. Ja vam želim svu sreću - ponosno im je poručila Martina.

Foto: Nova TV

Posljednji polufinalni nastup u ovoj sezoni Supertalenta bio je onaj plesnog kluba Dance Queen. Dobili su ovacije publike, a ni žiri nije krio oduševljenje.

- Ja bih ovo usporedio s čokoladom s paprom. Kao što crnu čokoladu ne voli svatko, tako i za čokoladu s paprom treba biti sladokusac. Kad samo gledamo ples onda ste tu čisti i savršeni - objasnio je Davor. "Jako ste nas uozbiljili. Imali ste naš fokus od prve do zadnje sekunde. Ispada da je ovo najozbiljniji nastup večeras. Izveli ste točku stvarno maestralno samo nisam mislila da će to biti još i ovako duboko", istaknula je Maja. Fabijan se zapitao koja je poruka nastupa. A oni su objasnili da često žrtve nasilja završe kobno, a počinitelji nekažnjeno. Nakon toga zaključio je da mu se možda malo više svidjela poruka s audicije jer su svi mladi, a to je jako teška tema. "Ja sam se naježila od glave do pete i gledala sam vas u jednom dahu. Druga stvar slažem se u svemu što vam je rekao Davor. Malo manje bih se složila s Fabijanom i Majom. Apsolutno mi je super da u ovom ozračju, savršenosti, fokusu završavamo emisiju. A posebno ću pohvaliti koreografiju i pohvalila bih vašu usredotočenost. Vi ste se ozbiljno klizali, ali niste to dali pokazati. Svaka čast", čestitala im je Martina na tako dobrom nastupu.

Foto: Nova TV

