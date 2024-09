Poruka Mile Kekina nakon kadidature supruge Ivane: Ne, nisam vidoviti, ali sam Milan i to trenutno jako ponosan

Ivana Kekin bit će kandidatkinja stranke Možemo! na predsjedničkim izborima koji će se održati krajem ove godine. "Danas sam najavila svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Kandidiram se jer Hrvatskoj treba predsjednica koja ce na najvišu političku razinu dići pitanje kakva nam država treba, koja će progovarati o nejednakostima i suprotstavljati se eksploataciji zajedničkih resursa. Bit ću predsjednica koja progovara o ustavnim vrijednostima socijalne države i općeg dobra. Smatram da su to vrijednosti oko kojih se slaže većina građana ove zemlje i ja ću kao predsjednica biti njihov snažan i nepokolebljiv glas!", napisala je Ivana Kekin na Instagramu uz video u kojem je objasnila zašto se kandidirala. Njezin suprug, glazbenik Mile Kekin pružio joj je podršku u objavi na Instagramu.

"Politika me u životu uvijek pratila u stopu," napisao sam to davne 1998. Kad smo se upoznali bila je tek studentica medicine, a sada se kandidirala za predsjednicu Republike. Ne, nije me iznenadila. Znam ju predobro. Rijetko navečer gledamo televiziju. Njoj se od toga spava pa radije polemiziramo o svemu i svačemu. Ne, nisam vidoviti, ali sam Milan i to trenutno jedan jako ponosni", piše Mile. U braku su više od 17 godina, imaju dvoje djece, 17-godišnjeg sina i 11-godišnju kćer. O privatnom životu nerado govore, ali tu i tamo ponešto otkriju.

VEZANI ČLANCI

– Moj suprug i ja imamo dogovor. Zna se otprilike što tko u kućanstvu radi. Moram reći kako je moj suprug, otkad sam ja u Saboru, gdje je moj posao jako nestrukturiran i traje zapravo čitave dane, a nekad i noći, zaista puno uskočio te preuzeo na sebe jako, jako puno. Tako da je sad podjela takva da se ja brinem najviše za hranu, što volim, puno kuham, u tome se dobro strukturiram, a njemu sam prepustila manje-više sve što se tiče održavanja čistoće i higijene. To je njegov 'department'. On je u našem kućanstvu ministarstvo okoliša i gospodarenja otpadom. Školu nekako dijelimo pola-pola, ja pokrivam matematiku i STEM, a on se bavi jezicima. Rekla bih kako nisam opušteni roditelj. Dosta sam strukturirana i zapravo mislim da spadam u onu malo strožu gardu roditelja. Volim imati jasna pravila i volim da se tih pravila držimo. Iako se o tim pravilima može pregovarati, pa to moja djeca često i koriste, volim kad se dogovorenih pravila svi skupa držimo – opisujući podjelu kućanskih poslova i odgoj djece kazala je Ivana Kekin u veljači ove godine za portal Zagreb.info.