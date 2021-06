Popularnom Guntheru iz 'Prijatelja' otkriven 4. stadij raka: 'Bolest mi je paralizirala donji dio tijela'

Sedamnaest godina fanovi megapopularne serije 'Friends' (Prijatelji) čekali su trenutak kada će se njihova omiljena glumačka postava ponovno okupiti. Iako je koronavirus malo usporio planove, 27. svibnja ove godine obožavatelji su napokon došli na svoje kada je na HBO GO objavljena specijal epizoda pod nazivom "The One Where They Get Back Together" . Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox i Matt LeBlanc u istoj su se prostoriji okupili tek drugi put od zadnje epizode 'Prijatelja' i gotovo dva sata proveli prisjećajući se starih scena, čitajući scenarij, ali i prepričavajući neke uspomene koje su 10 godina dijelili van kamera.

U specijalu se pojavilo više od 15 poznatih gostiju poput pjevača Justina Biebera, bivšeg nogometaša Davida Beckhama, modela Care Delevingne, pjevačice Lady Gage, korejske grupe BTS, supermodela Cindy Crawford, dobitnice Nobelove nagrade Malale Yousafzai, ali i neki od prepoznatljivih lica iz serije poput Tom Sellecka (Richard Burke), Maggie Wheeler (Janice Litman), Reese Witherspoon (Jill Green), Larry Hankin (Mr. Heckles), ali i James Michael Tyler koji je utjelovio voljenog konobara Gunthera u najslavnijem kafiću na svijetu - Central Perk.

Tyler (59) se u specijalu pojavio samo na videopozivu, a voditelj James Cordon objasnio je kako jednostavno nije mogao fizički biti s njima, ali da je jako htio sudjelovati u okupljanju. Iako nitko zapravo nije znao što je razlog njegovom nedolasku, svi su bili presretni vidjeti ga na ekranu. No, Tyler je u ponedjeljak u jutarnjem programu 'Today' otkrio kako je razlog nedolaska bila nesretna bolest s kojom se bori posljednje tri godine. Naime, rak prostate otkriven mu je u rujnu 2018. godine, a otkrio je kako bolest, nažalost, nije otkrivena na vrijeme te da se zbog toga proširila na druge dijelove tijela.

"Dijagnosticiran mi je uznapredovali rak prostate koji se proširio na moje kosti. S tom sam se dijagnozom bavio gotovo posljednje tri godine. Bolest je sada u četvrtom stadiju, što je kasni stadij tako da će me na kraju bolest vjerojatno dobiti", kazao je voljeni glumac.

Tyler je rekao da je bolest prvi put otkrivena tijekom rutinskog godišnjeg pregleda. Kako je objasnio, prije tri godine otišao je na rutinski pregled prostate PSA (Antigen specifičan za prostatu), a taj se broj na nalazima pokazao iznimno visokim i on je odmah posumnjao da nešto nije u redu.

"Skoro odmah me doktor nazvao i pozvao sutradan u ordinaciju rekavši da sumnja da imam ozbiljan problem s prostatom", kazao je Tyler. Nakon dodatnih testova, otkriven mu je rak prostate četvrtog stadija, koji je ispao genetski. Odmah potom krenuo je na hormonsku terapiju koja je neko vrijeme davala odlične rezultate.

"Sve što sam trebao je uzeti tabletu ujutro i navečer i boom - život je bio poprilično normalan", kazao je glumac koji u to vrijeme nije osjećao nikakve simptome. No, baš u vrijeme pandemije, bolest je uznapredovala i proširila se na njegove kosti i kralježnicu, rezultirajući paraplegijom i paralizom donjeg dijela tijela. Otkrio je da je baš u to vrijeme propustio jedan odlazak doktoru za jedan obični test, te se bolest nakon toga "odlučila proširiti".

Zbog svega se trenutno liječi agresivnom kemoterapijom, no glumac objašnjava da, ukoliko se otkrije ranije, bolest ne treba ovoliko uznapredovati.

"Vrlo se lako detektira stoga idući put kad budete išli doktoru na rutinski pregled, molim vas da pitate za PSA test. Ne želim da drugi prolaze kroz ovo, nije lak proces", upozorio je gledatelje.

Kako je kazao, njegova je odluka bila da ne dođe fizički na set 'Prijatelja' u specijalu jer "nije htio doprinijeti negativnoj emociji cijele situacije".

"Isprve sam trebao biti na pozornici s njima jer sam htio sudjelovati u projektu, no moja je odluka bila da se javim preko Zooma. Nisam htio biti negativan i kazati: 'E i znate što ljudi? Gunther ima rak'". Glumačka postava serije, kao i producenti, upoznati su s njegovom bolešću i podržavaju ga u liječenju, a njegov je trenutni cilj spasiti barem jedan život svojom pričom.

