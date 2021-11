Popularni glumac (52) proglašen najseksi muškarcem na svijetu: 'Svjestan sam da će ljudi biti iznenađeni'

Magazin People objavio je tko je najseksi muškarac na svijetu. Ovu laskavu titulu odnio je glumac Paul Rudd (52) koji je takvim razvojem događaja ostao iznenađen. Neki od komplimenata koje je glumac čuo za sebe do sada jest da je ljubazan, samozatajan i vrijedan, a ovaj je došao potpuno neočekivano. "Svjestan sam da će ljudi, kad čuju da će me proglasiti najseksi muškarcem, biti iznenađeni", kazao je Rudd za People te dodao da to nije lažna poniznost te da je velik popis ljudi koji bi trebali dobiti ovu titulu prije njega. Skromnost koju glumac pokazuje u kombinaciji s njegovom iskrenosti i zelenim očima upravo je ono što publiku oduševljava. Iako je velika holivudska zvijezda, ovaj glumac oduševljava svojom jednostavnošću te objašnjava da je najsretniji kad vrijeme provodi sa svojom obitelji.

Rudd je ispričao i da kada je čuo za svoju novu titulu jedina osoba kojoj je rekao bila je njegova supruga. "Bila je zapanjena, ali je bila jako slatka oko toga. Nakon malo hihotanja i šoka, rekla je: 'O, dobro su shvatili.' I to je bilo jako slatko. Vjerojatno nije govorila istinu, ali što će reći?", ispričao je.

Dodao je i da se nada da će mu se život sad 'puno promijeniti'. "Nadam se da ću konačno biti pozvan na neku od onih seksi večera s Clooneyjem, Pittom i B. Jordanom i pretpostavljam da ću biti na puno više jahti. Uzbuđen sam što ću biti na više jahti", našalio se glumac poznat po ulozi u seriji 'Prijatelji' gdje je glumio Phoebeinog muža.

Inače, američki mediji su nagađali da će ovu titulu odnijeti glumac Chris Evans, ali magazin People ih je sad demantirao.

