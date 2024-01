Policija uhitila muškarca koji uhodi Taylor Swift ispred njezina stana: ‘Opirao se, borili su se s njim'

Popularna pjevačica Taylor Swift (33) susrela se s uhođenjem kao i brojni njezini kolege, a osoba koja ju je uhodila uhićena je ispred njezinog stana u New Yorku u ponedjeljak i to samo dva dana nakon što je bio uhićen jer je pokušavao provaliti u njezin dom. Glasnogovornik policije New Yorka rekao je za Page Six kako je do uhićenja došlo jer je za muškarcem raspisana tjeralica.

Naime, ova je osoba uhićena u subotu, no nakon nekoliko sati ponovno je bila u blizini Taylorina doma. Samo dva dana nakon toga ponovno je šetao oko zgrade, a Taylorino osiguranje tada je pozvalo policiju i molilo da se muškarac udalji od zgade. Susjedi su kazali da se ova osoba oko zgrade motala od 15 sati, a policija ga je privela oko 18. „Opirao se i morali su se boriti s njim”, opisao je susjed uhićenje.

Podsjećamo, u subotu su policajci primili poziv o sumnjivoj osobi u blizini Swiftina doma. Po dolasku su obaviješteni da je osoba pokušala otvoriti vrata zgrade na toj lokaciji. Iako policija nije potvrdila provalu, jedan od susjeda je rekao da je svjedočio pokušaju provale u njezin stan.

„Prvo sam ga vidio oko 13 sati – otišao je do njezinih vrata. Nisam siguran je li kucao ili zvonio”, ispričao je i dodao kako ga viđa već nekoliko tjedana u tom susjedstvu, dok je drugi susjed rekao da ga viđaju kako vreba već mjesec dana te da je „spavao na stolu, neprestano pušio i vikao te time stvarao nelagodu svima.”

Dodajmo da ova popularna pjevačica čiji uspjeh i stvaralaštvo se čak proučavaju na fakultetima proglašena je i osobom godine 2023. časopisa Time. Medijske stupce puno svojom ljubavi te privlači pozornost prateći utakmice svog dečka, ali i rasprodanim koncertima. Osim toga i potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas misli kako Taylor ima velik utjecaj na mlade te želi njezin utjecaj iskoristiti kako bi se mladi potaknuli za sudjelovanje na europskim izborima.

