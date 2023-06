Pojavile su se nove fotografije sa svadbe Iris i Marka Livaje i otkrile koju je još haljinu mladenka nosila

Kapetan Hajduka Marko Livaja (29) i bivša splitska manekenka i fitness-trenerica Iris Rajčić (43) prošle godine u svibnju su ozakonili svoju vezu u crkvici sv. Stjepana na prekrasnom splitskom Sustipanu, gdje su ih štitili zaštitari na samom ulazu i mladencima osiguravali privatnost. Sada su se pojavile nove fotografije s njihovog vjenčanja koje je objavio slastičar koji je za mladence napravio predivnu tortu na čak šest katova.

Na fotografijama koje su sada objavljene vidi se kako mladenci režu svadbenu tortu koja je bila ukrašena prskalicama i cvijećem, a vidi se i kako je Iris tada imala drugu bijelu haljinu koja je bila malo jednostavnija od vjenčanice u kojoj je razmijenila bračne zavjete sa suprugom.

- Nismo ni ja ni on puno filozofirali oko robe. Ja sam haljinu, eto tako, neočekivano kupila, a nije ni on komplicirao, to je sve bilo ekspresno riješeno - ispričala je Iris u intervju koji je dala za Slobodnu Dalmaciju nedugo nakon vjenčanja. Ispričala je i tada kako nije znala da će je zaštititi kišobranima dok je ulazila u crkvu.

- Ma super je sve bilo, stvarno! Vrlo opušteno jer smo i mi opušteni ljudi. A što se tiče kišobrana, ja sam izišla i samo su se stvorili oko mene ljudi s pustim kišobranima, nisam ja ni od koga to tražila. Na ono “gospođo” još se navikavam, a u crkvi sam se skoro potpisala Rajčić, pobjeglo mi slovo R, pa sam onda nešto ispravljala, R u L, al’ ne vjerujem da sam prva kojoj se to dogodilo. - rekla je tada Iris i pohvalila supruga Marka i rekla kako joj uvijek uskoči kad treba i ništa mu nije problem.

Kao gošća iznenađenja na vjenčanju im je bila i Jasna Zlokić, a upravo na njezin hit 'Povedi me', Iris Rajčić i Marko Livaja otplesali su svoj prvi ples. Obred je predvodio fra Žarko Relota, koji je župnik Bilog briga u Zadru, a osam godina bio je u službi u samostanu sv. Frane u Splitu. Relota je za medije rekao da je Iris bila njegova učenica na vjeronauku u osnovnoj i srednjoj školi, što je bio jedan od glavnih razloga zbog kojeg su upravo njega zamolili da predvodi vjenčanje. Irisina kuma je splitska politologinja, novinarka i TV voditeljica Lana Pavić, dok je Marku svjedočio dugogodišnji prijatelj iz djetinjstva.

VIDEO Nina Violić odala Nevenu Ciganoviću: 'I danas me žene zovu i govore da su držale moju sliku na zidu'