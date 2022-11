Pojavile se fotografije Zdravka Čolića iz mladosti, imao je drugačiji imidž, a fanovi su složni da je oduvijek zavodnik

Jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača Zdravko Čolić (71) oduvijek je slovio kao veliki zavodnik i miljenik ženske publike.

Na društvenim mrežama sada su se pojavile fotografije iz mladosti na kojima popularni pjevač nosi potpunu drugačiju, kratku frizuru.

Zdravko na fotografijama nosi vojnu uniformu, a pratitelji su se ispod fotografije složili da bez obzira na frizuru izgleda odlično te da je oduvijek ''pravi zavodnik''.

''Ne kaže se uzalud lijep k'o Čola'', ''Prvi put u životu ga vidim s kratkom kosom'', ''Ljepota, stas, glas i kultura. Sve u jednom čovjeku. Neponovljiv je'', ''Baš je bio prelijep'', ''Kakvo vrijeme kad je i Čola služio vojni rok'', ''Jao kakva ljepota i mladost'', ''Jedan je Čola'', pisali su obožavatelji.

Inače, Zdravko je u svibnju ove godine proslavio 71. rođendan, a u sretnom je braku sa suprugom Aleksandrom ima dvije kćeri, Unu i Laru.

Aleksandra se rijetko pojavljuje u javnosti, ali nedavno je pratila suprugov koncert u klubu Top Hill u Budvi. Koncert je pratila pratila iz backstagea, gdje je plesala i uživala,a najemotivniji trenutak bio je kad joj je Čolić otpjevao pjesmu "Ostani", koju je publika pozdravila ovacijama.

Iako Zdravko svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, njegova starija kći Una prava je zvijezda na društvenim mrežama gdje pratitelje redovito počasti brojnim fotografijama.

Una se na društvenim mrežama često pohvali putovanjima tijekom kojih odsjeda samo u najboljim hotelima. Inače, Una je završila privatnu gimnaziju na Košutnjaku, a potom je godine upisala fakultet. Dok nije položila vozački ispit otac joj je plaćao privatnog vozača.

- Najčešće se prepiremo oko toga što djeca smiju, a što ne smiju. Nemoj ovo, pazi ono, ja se tu uopće ne snalazim - kazao je svojedobno u jednom intervjuu Čolić,

Zdravko se nedavno u intervjuu za HRT osvrnuo na kćeri i otkrio što misli o njihovom korištenju društvenih mreža.

Una voli to, druželjubiva je, komunikativna i vjerojatno joj to nešto znači, za razliku od mene. Svi smo mi u tim godinama imali svoje fantazije, a sad je to doba tehnologije nešto što njima godi, tako da se ja ne miješam. Svi su očevi slabi na kćeri, pa tako i ja- kazao je glazbenik.

