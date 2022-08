Pohvalno je da je cijeli prijenos Sinjske alke orijentiran isključivo na sportsku dimenziju događaja

Opstanak, HRT1

Kad se ljeti već reprizira, onda je dobro što se barem može uhvatiti i poneka emisija koja nije stara više desetljeća i koja se na malim ekranima nije odvrtjela već mali milijun puta, a dodatni je plus ako je riječ o kvalitetnoj domaćoj produkciji. Jedan takav primjer je druga sezona hvaljene domaće dokumentarne serije “Opstanak” iz 2021. čija se prva epizoda mogla pogledati u utorak na prvom programu HRT-a. Riječ je o autorskom projektu Dubravka Merlića, koji je u prvoj sezoni obrađivao temu demografskog sloma Hrvatske, a u drugoj sezoni se više orijentirao na probleme gospodarstva. Prva prikazana epizoda problematizira zašto je Hrvatska krajem 80-ih godina bila među tri najrazvijenije socijalističke države, a danas je na dnu europskog popisa. Pritom je pozitivno što se nije previše zašlo u patetiku i nostalgiju, nego su razni stručnjaci konkretno objasnili procese prelaska iz socijalizma u demokraciju, kako ekonomske tako i društveno-političke. Također, zanimljivo je bilo poslušati svjedočanstva ljudi, primarno radnika nekadašnjih industrijskih giganta. Vrlo kvalitetno ostvarenje!

Tražimo dom s Mirjanom Mikulec, RTL

Za početak, treba naglasiti da je ovih dana na RTL-u teško pronaći nešto osim emisija o kupnji nekretnina, uređenju interijera i arhitekturi. Program gotovo svakog dana ujutro kreće s “Lovcima na nekretnine”, odnosno blizancima Jonathanom i Drewom Scottom, a nakon toga slijedi emisija “Grand design” o neobičnim domovima u Velikoj Britaniji. Nakon toga su oko podneva još DVIJE epizode “lovaca” pa opet “Grand designs”. U redu, ljetna je shema, ali što je previše nekretnina - previše je… Šećer na kraju stiže u subotu kada se pak emitira “Tražimo dom s Mirjanom Mikulec”, no treba reći da ovaj “šećer na kraju” nije ironična konstatacija jer je od svega ponuđenog to možda i najbolji odabir. U redu, domaća verzija produkcijski daleko zaostaje, ali barem je aktualnija i prilagođenija hrvatskom tržištu. Prikazuju se “friške” epizode iz 2022., a s obzirom na to da je riječ o odabiru i uređenju stanova i kuća u Hrvatskoj, izbjegnute su scene poput “Oh, ovaj zid nam smeta, sreća da je praktički od papira pa ćemo ga srušiti omanjim čekićem”. Agenti za nekretnine i arhitekti komentiraju realnu ponudu na tržištu pa, ako gledatelji mogu pretrpjeti potpuno neprirodno ponašanje aktera pred kamerama, možda čak dobiju i poneku korisnu informaciju.

TV Izlog, NOVA TV

Nisam sigurna zavrjeđuje li TV Izlog kritiku, ali s obzirom na to da je uvršten na raspored Nove TV par puta dnevno, recimo da može biti i predmet ocjenjivanja. Radi se o formatu koji nisam pogledala već više od 15 godina i ispalo je da je - i bolje tako. Uopće ne ulazeći u to koji se proizvodi prodaju, ono što me zgrozilo jest sam format koji se u zadnjih desetljeće i pol, a vjerojatno i dulje, nije promijenio. “Čudesni” proizvodi koji mijenjaju život i bez kojih je život siv (doslovno, scene u kojima ljudi žive bez tog proizvoda su sive), treba naručiti već danas! To govori pretjerano dotjerana hostesa čiji izvorni jezik nije hrvatski pa je katastrofalno sinkronizirana. Tu su i neuvjerljive slike prije i poslije te intervjui sa zadovoljnim korisnicima koji bi proizvod preporučili baš svima. I to traje - punih 15 minuta (što je 15 minuta previše). Da se razumijemo, očito TV prodaja funkcionira kada se toliko dugo zadržava na ekranima, ali može li se u 2022. ipak na malo kvalitetniji način prezentirati gledateljima?!

307. Sinjska alka, HRT2

Zanimanje za Sinjsku alku prvog vikenda u kolovozu zaslužilo je, naravno, izravni prijenos na drugom programu HRT-a. Ono što treba pohvaliti, i što je čak i pomalo neobično, jest da je HRT taj prijenos gotovo u potpunosti orijentirao na sportski aspekt Alke. Ova viteška igra koja korijene vuče još iz 18. stoljeća tradicionalni je sportski, ali i kulturni, modni, društveni pa i politički događaj. No poznati sportski komentator Stjepan Balog, uz kojeg je događaj pratio i iskusni alkar Dušan Ivandić, ostali su usmjereni isključivo na natjecatelje i njihove podvige, baš kao i voditeljica Mirta Šurjak koja se povremeno javljala u eter. Svega su se par puta osvrnuli na eminentne goste u publici i trivijalne teme što je bilo baš ugodno iznenađenje i osvježenje.