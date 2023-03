UŽIVO Počinje glamurozna 95. dodjela Oscara, zvijezde pristižu na crveni tepih

Večeras je na rasporedu 95. dodjele najprestižnije nagrade u svijetu filma u Americi i svijetu. Radi se o nagradi Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti Oscarima koji se održavaju u Dolby Theatru u Los Angelesu. Ovogodišnja dodjela Oscara spoj je tradicije i novih trendova. Organizatori, već preko ranije angažiranog voditelja Jimmyja Kimmela, nastoje vratiti pretpandemijsko ozračje svečanosti koja je prva nakon 2020. godine koja se priređuje na uobičajen način.

Nagrada se dodjeljuje u 23 kategorije, a nominacije za Oscare objavljene su krajem siječnja. Najviše, čak 11 nominacija, ostvario je film "Everything Everywhere All at Once", odnosno, "Sve u isto vrijeme" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Taj znanstveno-fantastični indie hit natječe se, među ostalim, i u kategoriji najboljeg filma, redatelja, glavnih i sporednih ženskih uloga, sporedne muške uloge, glazbe, originalnog scenarija...

Dodjelu Oscara pratite uživo:

23:45 - Zvijezde na crvenom tepihu dočekuju glumica Vanessa Hudgens, plus-size model Ashley Graham te youtuberica Lily Singh.

Ashley Graham poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

23:31 - Među prvima na crveni tepih su došli glumica Jamie Lee Curtis koja je nominirana u kategoriji najbolje sporedne glumice za ulogu u filmu ''Everything Everywhere All at Once". Tu je i njezin kolega Brendan Fraser koji se natječe za Oscara u kategoriji za najboljeg glumca sa svojom ulogom u filmu "The Whale".

Brendan Fraser poses on the champagne-colored red carpet during the Oscars arrivals at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

23:20 - Uzvanici pristižu na na svečanu dodjelu. Zanimljivo je da ove godine po prvi puta neće biti crvenog tepiha već će svi pozvani prošetati tepihom boje šampanjca. Što je razlog tome pročitajte OVDJE.

VIDEO Mojmira Pastorčić otkril što se dgodilo u RTL Direktu