Počela prva izbacivanja, a Branko Ruži poručio uz poljupce: 'To je ljubav i moja buduća supruga'

U emisiji 'Ljubav je na selu' nastavio se prvi tulum sezone. I dok su se neke dame opustile uz ples i pjesmu, neke su imale plan – što duže svog farmera imati samo za sebe. Klara i Ante su se osamili, što je zasmetalo ostatku njegovih kandidatkinja: ''Još je u autobusu rekla da je on njen i da će se ona udati. Ona si je zacrtala da ima svadbu''.

Miju je, pak, potpuno prisvojila Vesna, a pali su i prvi strastveni poljupci. ''To je više bila zezancija'', komentirao je farmer, no priznao je da nije zažalio. ''Bori se, došla si tu da se boriš'', poručila je Vesna konkurenciji. Branko je početak večeri proveo s Antonijom, no ubrzo ga je više zainteresirala Ruža iz Švedske, koju je i ljubio, a pala su i prva ozbiljna obećanja. ''To je ljubav i moja buduća supruga'', javno je obznanio.

Radoslav je večer proveo plešući s djevojkama drugih farmera, a njegove su kandidatkinje odmah komentirale kako se vidi iz aviona da mu je mlađe – slađe. ''Možda će mu roditi dijete, tko zna'', podbola je svog farmera Gordana. Ante i Klara povukli su se u sobu pa su Ivan i Suzana odmah pojurili provjeriti što se događa iza zatvorenih vrata.

VEZANI ČLANCI:

''Ante i ja smo pet minuta popričali... To je verzija, iskrena verzija'', branila se Klara, ''Ljudi koji su ljubomorni pričaju ono što nije istina''. Vesna je te večeri poljubila i najmlađeg farmera Ivana, no sve s jednim ciljem: ''Ovo što se desilo, bilo je čisto da neke napravim malo ljubomornima''.

Jutro nakon uvijek je vrijeme da se prepričaju događaji i riješe nesuglasice. Katica je na red pozvala Miju i pitala ga zašto ju je prethodnu večer ignorirao, a Radoslav je ispitao Antu je li išta bilo s Klarom, no farmer je sve opet porekao.

Anita Martinović posjetila je farmere i kandidatkinje kako bi doznala baš sve pikanterije. ''Našao sam si jednu srodnu dušu s kojom mislim podijeliti život'', odmah je rekao Branko, no ipak je bio malo oprezniji kad je doznao da mu stiže i Smilja kao zlatna djevojka.

Foto: RTL

''Čekajte malo, ja nisam Smilju odbacio. I ona će dobiti svoju šansu, najvjerojatnije, 90% će ići na moju farmu. Ali Ruža je posebno nešto za mene'', priznao je. ''Ne vjerujem da mi je itko konkurencija. Osjećam se sigurno'', poručila je Ruža.

Bajker Mijo jutro nakon bio je prilično sramežljiv i šutljiv: ''Nema ništa loše u poljupcu, jedino se nisam dao u sobu''.

Ostale Mijine dame pokazale su malu dozu ljubomore, no nisu se dale smesti.

Ante nije bio previše zainteresiran za svoje djevojke, a priznao je da mu je na tulumu bilo odlično. A nakon što ga je Anita pokušala isprovocirati pitanjima o Klari i sobi, poručio je kratko: ''Imaš sve neke krive informacije. I dalje sam razočaran curama’’.

Najstariji farmer Stjepan priznao je da ga se tulum nije baš dojmio, a to je potvrdila i Mileva: ''Nema baš kemije!''

Ivan je rekao da se dobro zabavio, no nisu mu sve njegove dame pravile društvo sinoć. ''Iskreno, nisam uopće imala potrebu biti kraj njega'', priznala je Suzana. Radoslav je u svom stilu Aniti prepričao tulum, no njegove su dame bile suglasne. ''Nema on iskustva sa zrelim ženama'', zaključile su. Stiglo je vrijeme za izbacivanje, a neki su odluke donijeli vrlo lako.

Branko je izbacio Ljubicu jer je sinoć s tuluma otišla bez pozdrava: ''Nisam joj mogao oprostiti''. Ivan je bio idući, a buketić je bez puno razmišljanja dodijelio Suzani. ''Draga si mi, ali nismo kliknuli'', poručio joj je, a ona je odbila cvijeće, poručivši mu da glumi i da je arogantan.

''Našla sam nekog drugog. Kliknulo je. Saznat ćete uskoro'', tajnovito je poručila pri odlasku. Farmer Stjepan pošteđen je izbacivanja jer jedini ima samo tri dame. A što su odlučili Ante, Mijo i Radoslav i kako je prošao susret sa zlatnim djevojkama, gledatelji će doznati već sutra u 21.15 sati na RTL-u.

VIDEO Otac Nives Celzijus bio je poznat novinar, a kći ga je optužila da ju je seksualno uznemiravao