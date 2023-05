Pobjedu odnijela najmlađa kandidatkinja! 'Počastit ću sebe šivaćom mašinom'

Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5 na selu' je maturantica Ana Merle! Izjednačena je bila s Aleksandrom, a o pobjedi mlade Ane odlučio je ostatak ekipe - Gordana, Dean i Mario. "Iznenađena sam. U stvari, mislila sam da je moja večera bila jako dobra, ali ne znam… Ne znam što bih rekla. Počastit ću sebe i svoje prijatelje, a ostalo staviti sa strane. Počastit ću sebe šivaćom mašinom", zaključila je Ana.

Inače, posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu' protukandidate je ugostila knjigovotkinja Aleksandra Cvitković iz Sesveta. U goste su joj stigli poduzetnica Gordana Kaurić, pjevač i influencer Mario Tomas, maturantica Ana Merle i voditelj restorana Dean Medur. Dama je oduševila svojom večerom te je za nju dobila 38 bodova te sve pohvale za atmosferu i iznenađenja.

U kombiju je ekipa podijelila svoja očekivanja, ali i zadovoljstvo zbog tjedna u kojem su se odlično družili. Prije negoli se ekipa bacila jela, uživali su u aperitivu - suhomesnatim jelima i kratkim pićima. "Imate borovičku, višnjicu, rogača i mente", ponudila je ekipu Aleksandra, koja je usto ispekla domaći kruh i ponudila suhomesnate proizvode. "Suhomesnati proizvodi su bili super, domaći, sve je bilo domaće, super je bilo", komentirala je aperitiv Gordana.

Uskoro je ekipa sjela za stol, a stiglo je ubrzo i predjelo. "Predjelo je izgledalo odlično, meni je to dobitna kombinacija. Cherry rajčice su tako dobro okusa bile, kao u bajci", komentirao je Mario. "Baš je bilo fino", zaključila je komentiranje punjenih krumpira Gordana.

Bijela rapsodija zavladala je iduća Aleksandrinom večerom. "Glavno jelo me se nije baš dojmilo, očekivao sam od Aleksandre da će to napraviti na svjetskom nivou, nažalost, to nije bilo", komentirao je Mario glavno jelo. "Puno gljiva se ne može miješati ujedno jer onda nemaju nikakvog smisla", dodao je, pak, Dean. "Sviđa mi se kombinacija gljiva, inače ne jedem svinjetinu, no probala sam i bilo je fino. Inače ne jedem, ali bilo je kako treba", zaključila je, pak, Ana.

Đurđina sreća posljednja je stigla pred goste. "Desert je izgledom bio prosječan, lijepo je izgledalo", komentirala je Gordana. "Sviđao mi se okus deserta, lagani i fini kolač", dodala je Ana. Za kraj večere, Mario je održao prigodni govor. Uskoro su stigli i pokloni - pekmez, liker i drvenu kuhaču i dasku za rezanje. Ekipu su pokloni oduševili, a onda je stiglo iznenađenje - Željkec i prijatelji.

Nakon pjesme, uslijedilo je proglašenje pobjednika. Treće mjesto podijelili su Mario i Dean, a na drugom mjestu našla se Gordana! Prvo mjesto dijelile su Aleksandra i Ana, a nakon glasovanja Gordana, Mario i Dean morali su odlučiti između Ane i Aleksandre. Pobijedila je u konačnici Ana - za koju su glasovali Gordana i Dean.

VIDEO: Tereza Kesovija o nastupu Leta 3 na Euroviziji: Nešto mi je falilo, moraju biti življi i uvjerljiviji