Pobjednik 'Života na vagi' otkrio kako je izgledalo snimanje i što mu je bilo najteže

Matej Petrović iz Đurđenovca pobjednik je pete sezone RTL-ovog showa "Život na vagi", a kako je kazao u razgovoru za TV Našice, glavni motiv za ulazak u show bilo mu je zdravlje. Priznao je da voli jesti, a kada je došao u Njemačku prestao se kretati i zbog toga se udebljao. U show je ušao sa 152 kg, a izašao s 84.1. Smršavio je 67,9 kilograma, odnosno izgubio je 44,7 posto svoje tjelesne mase.

- Obitelj i prijatelji bili su su presretni, a tijekom cijelog procesa, odlaska na castinge, dolazaka na iznenađenja u kuću i slično, bili su mi maksimalna podrška. Vidjeli su da doista želim promijeniti život i zbog toga mi je bilo neizmjerno drago, kazao je Matej koji se brzo priviknuo na kamere. Otkrio je i kako su u kući dnevno imali dva treninga i pet obroka, puno snimanja i malo vremena za razmišljanje.

Ispričao je i što mu je najteže palo tijekom samog procesa skidanja kilograma.

- Izolacija je bila ono što mi je najteže palo. Nedostajala mi je moja obitelj i prijatelji no u glavi sam imao jasan cilj i želja mi je bila što prije ga ostvariti, rekao je pobjednik showa.

- Za vrijeme boravka u kući puno sam toga naučio kako o prehrani tako i o ljudima i vjerujem kako će mi to znanje koristiti, a bih li ponovio samo iskustvo odlaska u show – vjerujem da se više nikada neću dovesti u situaciju prekomjerne tjelesne težine pa da o tome neću ni morati razmišljati, kazao je Matej koji je bivši rukometaš, p amu nije bilo teško priviknuti se na treninge. Kazao je i kako u showu nije bilo konkurencije jer su svi imali zajednički cilj.

- Zajedno smo se borili kako bismo ga ostvarili. Kada je to trebalo, držali smo jedni drugima leđa i međusobno se bodrili kada bi nekome bilo teško. Smatram kako su svi koji su došli do finala to i zaslužili te kako je svaki kandidat koji je ušao u show svojevrsni pobjednik. Pobijedio je sebe jer je priznao da ima problem i želio ga je riješiti, a to je najveći korak, rekao je Matej, kojem se obaveze nisu promijenile, no danas ga puno ljudi zaustavlja na cesti.