Pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' nije dobro, objavio detalje o bolesti na društvenim mrežama

Influencer Marco Cuccurin na Instagramu se požalio na zdravstvene probleme. Naime, još dok je bio u showu završio je na infuziji zbog bolesti, a čini se da mu se situacija sa zdravljem opet pokvarila.

- Ne znam koliko ste uspjeli zaključiti, ali još nisam ozdravio, još uvijek sam pod temperaturom i bolestan sam. Samo se želim vratiti u normalu i raditi. Ako znate kako ozdraviti i kako ojačati imunitet, pišite mi, a ja se idem dalje liječiti, ležati i odmarati", rekao je Marko u videu koji je objavio na Instagram Storyju.

Prije nekoliko dana objasnio je što ga točno muči.

- Kreće novi antibiotik i hrpa lijekova. Marco je za promjenu bolestan. Tijelo kaže da pod hitno stanem i posvetim se sebi, svome tijelu i da privatni život dovedem u red. Objavio je i fotografiju s toplomjerom koji pokazuje kako ima povišenu temperaturu. Prije polufinala showa, u kojem mu je plesna partnerica bila Paula Tonković, Marco je završio na infuziji, a uoči samog finala nam je otkrio kako se osjeća.

- Sad sam puno bolje. Potencijalno ću otići na još jednu, da se ne bi slučajno dogodilo da se razbolim. Puno sam bolje i hvala Bogu ta viroza je iza mene. Zapravo mi je pokazala da se i u dva dana stigne koreografirati čuda i da se može spremiti za natjecanje - rekao nam je tada. Otkrio je i što je novo o sebi naučio tijekom ovog showa.

- Naučio sam da sam itekako ustrajan i uporan. Još jednom sam si pokazao da mogu sve što poželim, da je nebo granica, da treba vjerovati u sebe i da treba ustrajati. Mislim da je to predivno i htio bih to prenijeti na svakoga tko ovo čita jer je zaista prekrasno vidjeti što se sve može dogoditi kada radiš na svojim snovima - odgovorio nam je influencer, pjevač i make up artist.

Ispričao je i je li se nadao finalu i kakva je očekivanja imao.

- Nisam očekivao jer ne volim očekivanja i naučio sam kroz život da su očekivanja tu samo da bi se razočarao. Kroz nonu i mamu sam naučio koliko je zapravo bitno uživati u procesu, uživati u trenutku, evo konkretno u ovom slučaju u svakom plesu i ne osvrtati se na okolinu, što će ljudi reći, nego naprosto da stvarno, istinski uživaš. Pritom, ja obožavam umjetnost, obožavam pjevati i plesati, tako da je mene ovo stvarno iz tjedna u tjedan činilo izuzetno sretnim i baš zato mogu reći da nisam razmišljao o tome mogu li ući u finale, ali sad kad jesam itekako sam sretan. - rekao je Marco.

