Pobjednik Farme je Ivan Rogić: 'Novac ću uložiti u rješavanje stambenog pitanja i pokretanje posla'

Sa završetkom kolovoza završio je i reality show "Farma", koji je ovog ljeta bio jedan od najistaknutijih programskih sadržaja na domaćim televizijama. Nakon duga tri mjeseca izolacije i teškoga fizičkog rada, superfinalisti su postali Rebecca Malčić, Darko Jurešić i Ivan Rogić! Njih troje svoje su snage odmjerili u areni, a pobijedio je Ivan (26) iz okolice Zadra. Ivana život nije mazio, u proteklih nekoliko godina ostao je bez brata i oca. Zbog toga je naučio raditi razne poslove te se oslanjati samo na sebe, a upravo njegova predanost i vještine koje je pokazao razlog je što su ga favoritom smatrali i kandidati i gledatelji, i to od samog početka. Nakon showa, Ivan je postao tata drugi put, a nama je nakon pobjede otkrio kako se osjeća, kako će proslaviti, ali i što želi učiniti s novčanom nagradom od 50.000 eura.

Pobijedili ste u "Farmi". Kako se osjećate? Jeste li to priželjkivali ili očekivali?

Jako sam sretan i ponosan na sebe zbog pobjede u "Farmi". Naravno da sam priželjkivao pobjedu – to je bio jedan od razloga zašto sam se prijavio. Što se tiče očekivanja, na početku je bilo nekoliko kandidata koje sam vidio kao jake karike za pobjedu, ali bio sam siguran u sebe i u svoju namjeru da idem do kraja.

Kako ste proslaviti pobjedu?

Djevojka i ostatak obitelji priredili su mi feštu – vatromet, dobra hrana i glazba trajali su do dugo u noć.

U izolaciji ste proveli tri mjeseca. Što vam je bilo najteže tijekom tog razdoblja?

U vrijeme boravka na Farmi najteže mi je bilo podnijeti razdvojenost od obitelji. Djevojka je tada bila trudna, nismo znali spol bebe, a sin je slavio drugi rođendan nekoliko dana nakon mog odlaska. Najviše sam se brinuo jesu li oni dobro. Nedostajali su mi i prijatelji, naša druženja te njihove riječi potpore.

U show ste ušli s puno, možemo tako reći, predznanja. Kako ste naučili te poslove?

Dečko sam sa sela. Kao dijete učio sam od roditelja, starijeg brata i starijih ljudi iz susjedstva, o sadnji voća i povrća, brizi o životinjama i vožnji traktora. Uz te sam poslove odrastao i s godinama ih usavršavao. Prije osam godina zaposlio sam se kao monter namještaja. Zavolio sam rad s drvom, a zahvalan sam i svojim kolegama što su me podučavali.

Koji posao najmanje volite raditi, a koji najviše?

Volim sve poslove – stvarno ne postoji posao koji ne volim. Volim učiti i isprobavati nove stvari, no najdraži mi je rad s poljoprivrednim strojevima.

Pobjednik Farme je Ivan Rogić: 'Novac ću uložiti u rješavanje stambenog pitanja i pokretanje posla'

Što mislite, koja je vaša vještina najviše zaslužna za pobjedu?

Na cijeloj Farmi najviše su mi pomogli spretnost, snaga, snalažljivost i dobri odnosi s većinom farmera. Spretnost i snaga bili su ključni u dvobojima, farmerskim igrama i, na kraju, u najvažnijoj areni koja mi je donijela pobjedu. Snalažljivost mi je pomogla u obavljanju tjednih zadataka, a zahvaljujući tome stekao sam i povjerenje ostalih farmera.

Postoji li neka anegdota ili trenutak koji ćete pamtiti cijeli život i prepričavati?

Sjećam se, kad smo završavali tjedni zadatak u pčelinjaku – baš na kraju, kad smo mislili da smo sve odradili savršeno, dio pčelinjaka pao mi je ravno na glavu.

S kime od kandidata želite ostati u kontaktu? Za koga biste rekli da se stvorili pravo prijateljstvo?

U kontaktu ću ostati s većinom farmera, posebno s finalistima. Pravo prijateljstvo ostvario sam s mentorom Marinkom te kandidatima Darkom, Nikolinom i Dorom.

Među kandidatima, ali i gledateljima, slovili ste kao favorit. Jeste li taj epitet osjećali kao pritisak il blagoslov?

Podrška koju sam dobivao davala mi je vjetar u leđa da se borim i budem još bolji. To je bio blagoslov, ali i određeni pritisak.

Odrasli ste na farmi. Čime se točno bavite? I tko vam pomaže?

Odrastao sam na selu u obitelji poljoprivrednika. Imali smo i domaće životinje, no nažalost, danas se više ne možemo baviti time. Trenutačno radim u montaži namještaja.

Tijekom showa postali ste i tata drugi put. Je li vam teško palo to što to razdoblje niste mogli biti s obitelji?

Sin nam je stigao u međuvremenu. Naravno da mi je bilo teško ostaviti trudnu djevojku i sa sinom od dvije godine, ali znao sam zašto idem.

Koga biste istaknuli kao svoju najveću podršku?

Najveća podrška bili su mi djevojka, sin, majka, nećaci, ostatak obitelji i prijatelji.

Prije ulaska u show ispričali ste svoju tešku životnu priču. Što mislite da bi vam tata i brat danas rekli?

Što se tiče moje životne priče, ne volim o tome previše govoriti jer mi je to teško. Siguran sam da bi otac bio ponosan na mene i hvalio se: "To je moj Bubi." Brat bi također bio ponosan – od njega sam najviše naučio jer smo stalno bili zajedno i sve smo radili skupa.

Ova pobjeda donijela vam je i nagradu od 50.000 eura. Što planirate s novčanom nagradom?

Prijavio sam se ponajviše zbog nagrade, zato da riješim stambeno pitanje – da dovršim kuću i pokrenem vlastiti posao.

Biste li ponovili ovo iskustvo?

Ovo je iskustvo za mene bilo ispitivanje i pomicanje vlastitih granica.

Kome posvećujete pobjedu?

Pobjedu posvećujem svojim sinovima i ostalim članovima obitelji.