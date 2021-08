Pobjednici 'Superapara' otkrili kako će potrošiti osvojenih 117 tisuća kuna

Ratka i Gordon Turk, pobjednici druge sezone RTL-ovog showa "Superpar" za pobjedu su zaradili 117.494 kune, a u razgooru za RTL-hr ispričali su kako su odlučili potrošiti zarađeni novac te koji su im daljnji planovi.

- Nakon pobjede vratili smo se normalnom životu. Uživali smo u tome što nas ljudi prepoznaju i govore riječi hvale i podrške, ali nas to nije nimalo promijenilo. Jedino je novo što smo uz stalne poslove otvorili OPG pa se sad bavimo ovčarstvom, a imamo i daljnje planove..., no to ćemo otkriti kada za to dođe vrijeme - kazali su supružnici i dodali kako su OPG nazvali "Mašala", po sobi u kojoj su spavali tijekom showa.

- Osim toga, Gordon je i dalje aktivni strastveni lovac, a ja uz sve to dodatno radim na lokalnoj radiopostaji tako da uživam u svojevrsnom hobiju koji sam oduvijek željela, a sada mi se pružila prilika - otkriva Ratka koja dva puta tjedno vodi radijsku emisiju na lokalnom radiju u Slatini. Dodali su i kako osvojenu nagradu još nisu dirali, a plan im je da odu na putovanje

- To obećanje smo si dali i tako će i biti kada se poslože sve kockice jer tamo želimo poći zajedno s našim sinom. Nagradni novac nismo ni dirali, Istanbul će biti 'okidač', a poslije toga trošimo - rekli su Ratka i Gordan i uputili poruku parovima koji će se natjecati u trećoj sezoni.

- Bit showa jest da jedno drugom dokažete koliko se poznajete, koliko se volite i podržavate. Najbitnije je da znate zajedno podnijeti i pobjedu, ali i poraz, pa makar to bilo u igri i izazovima jer na kraju - tako je i u životu. Nagrada je samo šlag na torti. U našem slučaju je stvarno bila "torta" - rekli su Turkovi.

