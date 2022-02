Pobjednica 'Zvijezda' koja se udala s 18 godina više ne izgleda ovako: Danas gradi prijateljstvo s milijunašima

Pjevačica Ilma Karahmet 2018. godine pobijedila je u RTL-ovu showu ''Zvijezde'' i dobila novčanu nagradu od 100 tisuća kuna. Glazbom se nastavila baviti i nakon toga, nikada nije odustala od želje da uspije u tom svijetu. Čini se da se njezini snovi polako počinju ostvarivati.

Naime, kao što je nekoliko godina ranije oduševila članove žirija u Hrvatskoj, tako je početkom godine osvojila srca Deana i Dana Catena, dizajnera koji stoje iza brenda Dsquared. Oni su je pozvali da pjeva na njihovoj proslavi nakon što je jedan od njih čuo kako pjeva na koncertu u Münchenu.

No, čini se da nije sve ostalo samo na toj jednoj proslavi, već se Ilma, Dean i Dan druže i privatno. To se može vidjeti na društvenim mrežama, gdje je pjevačica prije nekoliko dana objavila snimku iz jednog Beogradskog kluba u kojem se zabavljala s poznatim blizancima. Na snimci se vidi da se odlično slažu i polako grade prijateljstvo.

Ilma je ranije za srpske medije otkrila kako ih je upoznala. – Do suradnje je došlo sasvim slučajno. Imala sam koncert u Münchenu, gdje se pojavio jedan od braće. Upoznali smo se, on je bio oduševljen mojim glasom. Pregledali su sve moje videe i pozvali me da baš ja gostujem na njihovoj rođendanskoj proslavi – kazala je. Inače, ova bosanskohercegovačka pjevačica prošli je mjesec otkrila kako je smršavjela 20 kilograma.

Kazala je da nije bila na striktnoj dijeti te da joj je trebalo puno vremena da skine kilograme. Više detalja o tome nije htjela podijeliti.

– Volim uživati u životu, ne volim se opterećivati nekim stvarima, muzika je nešto najljepše što radim, tako da to sam sebi stavila na prvo mjesto – rekla je. Ova 21-godišnjakinja udala se kad je imala samo 18 godina. Njen suprug Sedin Lakača, rekla nam je ranije, bio joj je tada najveća podrška. – Moj suprug moja je najveća podrška i to ste mogli vidjeti i tijekom natjecanja. Među nama živi toliko emocija. Smatram da imam najdivniju osobu pokraj sebe i ponosna sam na to – rekla je.

