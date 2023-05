Pobjednica jubilarne epizode je Sanja: 'Prvi put sam nešto osvojila, nagradu ću podijeliti s djecom'

Pobjednicom u jubilarnoj, 500. epizodi 'Večere za 5 na selu' proglašena je prodavačica Sanja Novak. Za svoju večeru osvojila je 38 bodova te je za svega jedan bod bila bolja od drugoplasiranog Alena. Treće mjesto osvojila je Olgica, a četvrto Marina. Najmanje bodova u ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu' osvojila je Vesna.

"Nisam se nadala stvarno, prvi put da sam nešto u životu osvojila. Presretna sam stvarno evo, hvala ekipi. Nagradu ću potrošiti i podijeliti sa djecom, njima ide veliki dio kolača", otkrila je pobjednica Sanja. Umirovljenica Marija Marina Levanić ugostila je protukandidate posljednjeg dana varaždinskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Pripravu večere Marina je započela pripravom deserta kojeg je poetično nazvala Sunce za kraj dana. "Mogla bi tu biti zlevanka međimurska", procijenila je Sanja, a složila se i Vesna - koja je najavila da je to jelo jako ukusno.

Uslijedila je priprava predjela i Pretepenih jastučića. "Zagonetno, ali možda bi to mogli biti štrukli sa sirom", prognozirala je Vesna predjelo. Jednostavno, a fino posljednje je čega se Marina prihvatila u pripravi svoje večere. "Svinjetina, junetina, možda neki gulaš?", zapitao se Alen. Nakon što je Marina pripravila i glavno jelo, prihvatila se spremanja stola, a ekipa je u kombiju podijelila visoka očekivanja od Marine.

Domaćica Marina dočekala ih je s prigodnim aperitivima, sjajno raspoložena. Vilijamovka, golfer (liker od kadulje), liker od jagode te liker od rum kokosa. "Doček je bio topao i ugodan, osjećala sam se kao da sam došla kod svoje mame", komentirala je doček Olgica. "Lijepo nas je dočekala i ugostila", dodala je Sanja.

Aperitiv je ekipi dobro sjeo, a onda je uslijedilo predjelo - Pretepeni jastučići. "Izgled predjela bio je jednostavan i starinski", komentirala je Sanja predjelo. "Meni je bilo sve super", zaključila je o predjelu Vesna. Jednostavno, a fino - glavno jelo iduće je stiglo na stol. "Glavno jelo vizualno jednostavno, lijepo i obilno", komentirala je Olgica jelo. "Vidjelo se da je sposobna domaćica, trgance treba napraviti i to jako cijenim. Sve je bilo super, nemam prigovor ni na što osim možda količine", dodala je medicinska sestra.

VEZANI ČLANCI

Desert Sunce za kraj dana posljednji je stigao na stol. Kukuruzna zlevanka s orasima i domaćim pekmezom svidio se ekipi. Sanja je pohvalila izgled deserta, a složile su se i Olgica i Vesna. "Sam desert je bio suh, ni džem nije pomogao", dodala je Olgica. "Meni nije odgovarao tako suh", izjavio je, pak, Alen. Iako desert i nije baš oduševio ekipu, dobrog raspoloženja nije nedostajalo, a svakako je tome doprinio i kreativni Marinin poklon iznenađenja za cijelu ekipu.

Nakon puzzli, na red je došla i njezina nagradna igra za protukandidate. U Marininoj nagradnoj igri iznenađenja pobijedio je Alen. Dobio je poklon bon za masažu u salon kod njezine snahe. "Bilo je to skroz ok, nemam zamjerki na to", izjavila je Olgica. Marina je u končanici za svoju večeru osvojila dvije osmice, jednu devetku te jednu desetku. Osvojila je 35 bodova te tako završila na četvrtom mjestu.

VIDEO Queens of the Stone Age koji je oduševio hrvatsku publiku ekskluzivno za Večernji list