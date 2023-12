Plesači zavladali trećom polufinalnom emisijom, a mađioničar uplašio Maju: 'Sad sam u stanju šoka'

Finale Supertalenta sve je bliže, a iza nas je pretposljednja polufinala epizoda koja je na velikoj pozornici ugostila osmero kandidata. Neizvjesna i gusta borba za prolazak u finale vodila se sve do posljednjeg trenutka, a žiriju su se posebno svidjeli plesni nastupi, pa su tako upravo talentirani plesači zauzeli nova tri mjesta u završnici showa.

Zlatni gumb za direktan prolazak u finale ovoga je puta bio u Fabijanovim rukama. Među jakom konkurencijom, odlučio je svoju zlatnu ulaznicu za finale pokloniti plesačima Janu Hajsoku i Sonji Bonačić koji nastupaju pod imenom Crowd Control. „Vaša vještina je neupitna, dakle to je vama u malom prstu. Ono što je večeras u meni probudilo nevjerojatne osjećaje je vaša dubinska senzualnost koju vas dvoje imate ponaosob, a i zajedno. Ti kao muškarac zaista taj temelj daješ svojoj ženi da ona raste i bude na najvišoj poziciji. Ne znam kako drukčije da vam pokažem koliko mi je dobro, osim svojim gumbom, da ih imam deset, deset bi ih stisnuo“, oduševljeno je opisao Fabijan. I ostatak žirija bio je očaran pokretima i pričom koju su Jan i Sonja stvorili na pozornici te je Maja dodala: „Ovo je bila točka ne za zlatni gumb, nego za pobjedu Supertalenta“.

Plesna skupina Jay Dance Studio također je zaradila ulaznicu u veliko finale. Njihova zarazna energija te impresivni i sinkronizirani plesni pokreti oduševili su sve u studiju. „Kad sam se bavio aktivnije plesom najveći strah je bio kad sam čuo da je netko od slovenskih plesača na natjecanju jer su uvijek bili jako dobri. I to me sad malo proganjalo i u ovoj točki jer ste bili stvarno super. Drago mi je što ste iz Slovenije i žao mi je što ste tako dobri“, šaljivo im je poručio Davor, dok su Martinu posebno kupili pričom i emocijom.

Martinin audicijski zlatni gumb, mladi plesač Andi Ismaili, priredio je spektakularan nastup, a svoju plesnu točku podignuo na zavidnu razinu te se plasirao u finale. Dinamičnom koreografijom uz ritmove Adeline pjesme 'Skyfall' ostavio je publiku i žiri bez daha. „Ti si utjelovljenje izvedbenih umjetnosti… Ljepota ovog trenutka mi izaziva suze. To je bolno, ali to je ona vrsta boli koju želiš osjetiti. Zahvalna sam ti za večerašnji nastup, ali i za ono što si naučio nas odrasle. Mi bismo svakodnevno morali učiti od djeteta poput tebe“, poručila mu je Martina nakon nastupa, a s njom su mišljenje podijelili i ostali članovi žirija.

Četiri brata okupljena u bend Esteriore brothers gdje god da se pojave naprave nastup za pamćenje, a u polufinalu su zapalili studio spletom talijanskih uspješnica. „Mislim da ste jako dobro pjevali, a posebno vas dvojica koji ste pjevali najviše tonove. A na to što se četiri brata tako zajedno zabavljaju sam ljubomoran“, našalio se Fabijan, dok se Davor stavio na raspolaganje ako budu trebali vozača ili menadžera.

Petnaestogodišnja Kiara Cenko voljela bi se nastaviti baviti pjevanjem u budućnosti, a to je dodatno potvrdila izvedbom zahtjevne i popularnu pjesme 'Tattoo' ovogodišnje eurovizijske pobjednice Loreen. „Nisam vidjela tremu do samog kraja i onda mi je to bilo zapravo jako simpatično jer na kraju si bila ona Kiara s audicija, a na početku si bila u jednoj potpuno drugoj, onako malo ratnica energiji“, istaknula je Martina te posebno pohvalila Kiarine tonove u visinama.

Mađioničar Leon Domnik, koji je na audicijama uspio oduševiti Martinu svojim trikovima, u svoj novi nastup uključio je Maju koja je uz njegove smjernice bila dio stvaranja magije. Uz projekcije brojeva koje je Maja zamislila, a Leon spretno pročitao, rezultat je bio brojevima ispisano ime Majinog sina – Bloom. „Sad sam u takvom stanju šoka, jednostavno ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo. I sad je došlo do onog dijela kad je mene njega strah“, opisala je šokirana Maja.

Simpatična 9-godišnjakinja Kim Sofija Krajačić na audicijskom je nastupu imala veliku tremu, no u polufinale je došla hrabrija i jača no ikad, pobijedila tremu i izvela kultnu pjesmu Elvisa Presleya 'Can't Help Falling In Love'. „Izabrali ste super pjesmu, onih par visokih tonova je tako leglo, ali ono što je meni najljepše vidjeti kod tebe je onaj osmijeh kad si završila i kad si samoj sebi rekla – uspjela sam. To je bilo toliko iskreno, sve pohvale, baš mi je drago da si uspjela večeras“, istaknula je Maja, a riječi žirija dirnule su Kim do suza.

Plesačica na svili Paula Šolc od audicijskog nastupa napravila je ogroman odmak. Umjesto plesa na svili, u polufinalu je prikazala ples na lancima te potaknula na razmišljanje koliko je takva izvedba zapravo zahtjevna. „Ono što me najviše impresioniralo je spoj tvoje krhkosti i nečeg toliko grubog kao što je lanac, tako da je to jedan vatra i led spoj i izgleda bolno“, istaknuo je Fabijan, a ostatak žirija složio se s njim da je Paulin nastup ispao veličanstveno.

Sljedeće nedjelje gledatelji će imati priliku gledati nastupe posljednjih polufinalista desete sezone Supertalenta. Tko će od njih osmero zauzeti preostala tri mjesta u finalu, ne propustite doznati u nedjelju na Novoj TV!

