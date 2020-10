Plavi tim morao je izbaciti jednog člana, a Ante je bio jedini spašen

Nakon velikog izazova i lov na 5001 patkicu, kandidati su večeras ponovno morali stati na vagu. Prije samog početka vaganja, Sanja je pitala crveni tim, koji je u prvom ciklusu zaradio prednost na vaganju, žele li iskoristiti taj kilogram, no oni su rekli da ne žele. ''Odlučili smo da ćemo, tko god pobijedi, zlatni kulen potrošiti na najveću, najraskošniju feštu u Hrvatskoj za 20 tisuća kuna!'' rekla je Petra.

Voditeljica Sanja rekla je kandidatima da će tim koji izgubi na vaganju izgubiti i jednog člana, a kojeg, to ovisi o timu. ''Na ovom vaganju žuta linija spašava samo najbolji rezultat'', rekla je Sanja, no kandidati baš nisu bili presretni. Vaganje je otvorila članica plavog tima, Maja. ''Čujem, Majo, da imaš novi nadimak'', upitala ju je Sanja, a Maja joj je otkrila da su je kandidati, odnosno Ljube, prozvali 'Ćevap', zbog priče o radu u dostavnoj službi koju je na početku showa ispričala. Također, otkrila je da joj se povrće sviđa iako još nije 'prihvatila' paradajz. Na vaganju je sa 133,7 kilograma došla na točno 131.

Iz crvenog tima prvi je na vagu stao Dominik. Na prošlom vaganju imao je najbolji rezultat, čak 10,8 kilograma manje. Sa 151,8 kilograma Dominik je pao na 148,7, a rezultat od 3,1 kilograma manje nije ga previše oduševio. ''Danas me ta vaga bacila dolje. Jest da je pozitivno što sam u dva tjedna skinuo 14 kila, ali kad daješ sve od sebe, a vidiš mali rezultat, nije ti lako'', zaključio je Dominik. Na Sanjino pitanje što njegov tim misli o njemu, svi su rekli da je Dominik vrijedan i ne popušta kad zapne, no Vijoleti i Petri smeta što ponekad naređuje što i kako da rade na treningu. ''To moje naređivanje je da zaštitim druge i zato pokušavam biti malo grublji da dam do znanja da sam ozbiljan u tome, a ne zato što se meni naređuje'', rekao je Dodo.

Foto: RTL

Na vagu je sljedeća stala Zdravka koja je rekla da se adaptirala, drži se prehrane i treninzi joj idu sve bolje. Sa 119,1 kilograma Maja je došla na 116,1, a pohvalila ju je i trenerica Maja. Danijel Mihalčić prije vaganja rekao je da shvaća kako ima ozbiljan zdravstveni problem koji bi trebao rješavati, no Edo mu je prilagodio treninge, a on daje sve od sebe. Danijel je izgubio 3,9 kilograma, pa je tako sa 187 došao na 183,1. Edo nije bio zadovoljan Danijelovim rezultatom. ''Nisam zadovoljan jer imamo kandidata koji ima najviše kilograma u našem timu i nekom matematikom za očekivati je da i skine najviše kilograma'', objasnio je Edo te dodao da bi njegovu motivaciju o kojoj Danijel priča volio vidjeti na djelu, barem u hodanju ili u vožnji sobnog bicikla. S njim se složila i Sanja te mu dala savjet da sebe ne smatra manje sposobnim od ostalih kandidata i da stvari mora posložiti u glavi.

Boris je bio sljedeći na vaganju, a izgubio je čak 5,1 kilogram. Tako je sa 164,1 pao na 159 kilograma. Svi su bili zadovoljni njegovim rezultatom osim njega. Matea C. rekla je da se rješava straha od treninga, da je probila granicu svoje boli u treniranju te da je jako sretna zbog toga. Na zadnjem vaganju imala je 137 kilograma, a sada ima 133,2. Na vagu je stao Danijel Tomin iz plavog tima, a prije vaganja rekao je da se trudi jesti zdravo iako mu još uvijek ide teško. Danijel je sa 184,2 kilograma došao na 180,9. Trenerica Maja komentirala je da Danijel ima velikih problema sa snom pa je možda zato imao tako loš rezultat.

Vijoleta je bila sljedeća na vaganju, a rekla je da joj se sviđa što je Edo prema njoj strog. Također, rekla je kako se privikava na prehranu, no da joj kvinoja nikako ne paše. Odjednom su svi kandidati u glas počeli komentirati kako nitko ne jede kvinoju. Vijoleta je na zadnjem vaganju imala 117,7 kilograma, a sada ima 3,2 kilograma manje. Ante iz plavog tima rekao je Sanji da se ovaj ciklus trudio skinuti što više kila, a da je bio u pravu pokazala je i vaga. Sa 190,5 kilograma, Ante je došao na 183,9 te je tako izgubio čak 6,6 kilograma. Petra je bila sljedeća na vaganju. Sa 140,2 kilograma došla je na 136,3 te tako izgubila 3,9 kilograma, a rezultatom je bila i više nego zadovoljna.

Ana iz plavog tima stala je na vagu, a priznala je da se najviše zbližila s Oliverom. Ana je imala 163,6 kilograma, a skinula je 2,4. Trenerica Maja nije bila zadovoljna rezultatom jer, kako je objasnila, zna da je Ana bila odlična na treninzima. Prije nego što je na vagu stala Matea I. iz crvenog tima, priznala je pred svima da joj se ništa od hrane koju moraju jesti ne sviđa, a to je najviše začudilo Edu koji nije mogao vjerovati da Matea ne jede baš nikakvo povrće. ''Volim samo nezdravu hranu i voće'', otkrila je. Matea je u prvom ciklusu imala 98,9 kilograma, a sada ima 95,5 što ju je silno razveselilo. Olivera je na zadnjem vaganju imala 153,2 kilograma, a otkrila je da sada može staviti koljeno preko koljena što do sada nije mogla. Danas Olivera ima 150,1 kilogram, što je 3,1 manje. Marica je prije vaganja ispričala svoju tešku životnu priču, a na kraju prvog ciklusa imala 128,1 kg, dok sada ima 124,3 kilograma.

Ljubinka je rekla da ima išijas pa je to sputava da odradi trening kako spada, a Maja je komentirala da je Ljubinka čudo od žene koja na treningu daje i više nego što treba. Edo je dodao da može biti uzor svim kandidatima. Ljubinka je na posljednjem vaganju imala 109,1 kilogram, a sada ima 106,9. Matej je na kraju prvog ciklusa imao 143 kilograma, a sad je vaga pokazala da je skinuo čak 5,9 kilograma što ga je jako razveselilo jer je bio prvi na skali. Došlo je vrijeme za otkrivanje koji je tim skinuo više kilograma. Crveni je tim izgubio 31 kilogram, što je u postotku 2,8% od cjelokupne tjelesne mase, dok je plavi tim izgubio 28, 4 kilograma, što je 2,3%.

''Iznimno sam ponosan na sjever i njihov angažman u ovom ciklusu'', sretan je bio Edo što je njegov tim pobijedio. Plavi tim morao je izbaciti jednog člana, a Ante je bio jedini spašen jer je bio iznad žute linije. Nakon vijećanja plavog tima odlučeno je da Olivera napušta show, no otkrili su da je to bila njezina želja kako bi spasila Anu, za koju smatra da joj je pomoć potrebnija. Ante i Maja komentirali su da se oni ne bi tako žrtvovali za Anu, baš kao i većina iz crvenog tima. Dominik je rekao da Oliveru smatra najvećom pobjednicom ovog showa jer je pokazala da je velik čovjek iznutra. Olivera je u show ušla sa 157,1 kg, a iz njega je otišla sa 150,1 kilogramom.