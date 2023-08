Pjevačica slavnog benda kojeg smo nedavno gledali u Hrvatskoj hitno operirana: 'Spasilo mi je život'

Florence Welch (36), pjevačica benda Florence And The Machine, na društvenim je mrežama otkrila kako je imala operaciju koja joj je spasila život, i to šest dana nakon otkazivanja niza koncerata.

- Jako mi je žao što sam morala otkazati zadnjih nekoliko nastupa. Moja su stopala u redu, ali završila sam na hitnoj operaciji zbog razloga za koje se još ne osjećam dovoljno jako da ih podijelim, no to mi je spasilo život. I završit ću svoju turneju Dance Fever u Lisabonu i Malagi (možda jedino neću toliko skakati kao inače, ali vi to možete učiniti umjesto mene). Dovoljno je reći da bih voljela da su mi pjesme manje točne u svojim predviđanjima. Ali kreativnost je način suočavanja, mitologija je način pronalaženja smisla. A mračna bajka o Dave Feveru, sa svim svojim čudnim proročanstvima, pružit će mi prijeko potrebnu snagu i katarzu, napisala je Florence, koja je sa svojim bendom 18. lipnja nastupila u pulskoj Areni.

Florence + The Machine su prodali više od 17 milijuna albuma diljem svijeta, osvojili brojna Brit Awards priznanja, nominacije za sedam Grammy nagrada i zasjeli na vrhove glazbenih top ljestvica diljem svijeta. Mediji poput The Sunday Timesa Florence su prozvali jednom od najposebnijih vokalistica, a završila je i na listi najutjecajnijih osoba na svijetu prema magazinu Time.

Od kada je debitirala 2009. s “Lungs”, koji je dobio Brit Awards za najbolji album godine i postao je jedan od najprodavanijih albuma tog razdoblja, Florence Welch, zajedno s bendom Florence + The Machine, je izrasla u jednu od najprepoznatljivijih i najočaravajućih vokalistica.

Uslijedio je “Ceremonials” iz 2011. koji je zasjeo na prvo mjesto UK ljestvice albuma, a nasljednik “How Big, How Blue, How Beautiful” zasjeo je na prvo mjesto Billbardove ljestvice albuma u SAD-u, odveo ih na headlinerske nastupe najvećih festivala poput Glastonburyja, dok je Florence kao kantautorica osvojila Ivor Novello International Achievement Award. Četvrti album “High as Hope” iz 2018. još jednom je Florence zavrijedio medijske pohvale za njene vokalne sposobnosti, završio na vrhovima globalnih top lista albuma i odveo bend na rasprodane svjetske turneje.

Najnoviji i dugoočekivani peti album “Dance Fever”, objavljen prošle godine, odmah je zasjeo na prvo mjesto UK albuma, zauzeo vrhove top lista diljem Europe i svijeta, te je izrazito hvaljen zbog raznolikosti zvuka, tekstova i vokalnih sposobnosti. Uz singlove “King”, “Free”, “My Love”, Rolling Stone ga opisuje kao jedan od najuzbudljivijih izdanja do sada, dok Pitchfork kaže da je to oda moći plesa i slobode u pokretu.

Uz najnovije pjesme i studijski uradak koji Florence + The Machine još jednom stavlja na sam vrh svjetske glazbene scene, bend je svoj mračan i romantičan, art i indie rock izričaj upleo u mnoge pore pop kulture. "Kiss with a Fist", "Dog Days Are Over", “Rabbit Heart (Raise it Up)”, “Cosmic Love”, “Drumming Song”, “You've Got the Love”, “Shake It Out”, “What the Water Gave Me”, “Never Let Me Go”, “No Light, No Light”, “Spectrum”, “Ship to Wreck”, “What Kind of Man” ili “Hunger” samo su neki od singlova koji su ih upisali u noviju glazbenu povijest.

Kao jedno od najznačajnijih inozemnih gostovanja ove godine, Florence + The Machine su u pulskoj Areni odsvirali cjelovečernji nastup na kojem će uz raskošnu produkciju predstaviti nove pjesme i presjek sjajne karijere.

