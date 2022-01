Pjevačica koja je nedavno izgubila bebu iskreno: 'Plakala sam sama na ulici kad mi je prišao nepoznati čovjek'

Krajem studenoga britanska pjevačica Jessie J (32) sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je tužnu vijest. Naime, na redovnom, trećem ultrazvuku rečeno joj je da njezina beba više nije živa, odnosno da se ne čuju otkucaji srca. Tada je objavila fotografiju na kojoj drži test za trudnoću.

Pratiteljima je to otkrila samo dan nakon koncerta u Los Angelesu na kojemu je vijest otkrila i publici. Inače, pjevačica je na ultrazvuku bila na sam dan koncerta. Sada, ponovno na koncertu, obratila se publici i otkrila kako se osjeća gotovo dva mjeseca nakon.

"Dakle, bila sam trudna, ali više nisam. No, vjerovali ili ne, sada sam vjerojatno na najsretnijem mjestu na kojem sam ikada bila. Moj pogled na život se potpuno promijenio. Tog dana kad se to dogodilo, neki čovjek mi je prišao na ulici. Bila sam sama i plakala sam. Rekao je: 'Ne poznajem te i ne znam što se trenutno događa s tobom, ali znam da bi to trebala podijeliti s drugim ljudima'. Zato radim ovo što radim. Tako da, svakome tko je to prošao ili je bio u blizini nekoga tko je - žao mi je. Ne postoji način da se to objasni osim da je to najtužnija, najusamljenija stvar ikada", kazala je Jessie na pozornici intimnog akustičnog koncerta u Lafayetteu u središtu Londona. Inače, pjevačica sada živi u LA-u.

"Nitko o tome ne govori dovoljno. Ono o čemu razgovaramo nije ono što se stvarno događa. Zahvalna sam što su me odgojile dvije nevjerojatne osobe koje su me naučile pronaći blagoslov u boli. Zahvalna sam na perspektivi koju imam. Svaki dan samo moramo živjeti i živjeti teže", kazala je i dodala da joj je jedna od njezinih sestara bila najveća podrška kroz ovu bol.

Pjevačica se trenutno fokusira na završetak svog novog albuma.

