ČEKA PRESUDU

Pjevača optuženog za silovanje napali u zatvoru dok čeka suđenje

Pjevač hita "I believe I can fly" R.Kelly optužen je po deset točaka optužnice za seksualni napad i uznemiravanje četiri žene, od kojih su tri bile maloljetne u periodu od 1998. do 2010. godine.