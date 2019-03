Pjevač šokirao izjavom: 'Privlače me isključivo djevojčice'

Pjevač PJ Proby popularnost je stekao šezdesetih godina prošlog stoljeća hitovima "Hold Me", "Somewhere", "I Will" u Velikoj Britaniji održava oproštajnu turneju.

Ovaj 80-godišnjak kojem je pravo ime James Marcus Smith šokirao je javnost izjavom da ga isključivo privlače djevojčice od 12, 13 i 14 godina.

- Ne želim oženiti nikoga koga ne mogu odgojiti, djevojčice od 12, 13 i 14 godina su najpodobnije jer izgledaju svježe i nisu opterećene. Nitko im još nije slomio srce - rekao je pjevač za Daily Mirror i dodao:

- One su još uvijek u školi pa mogu utjecati na njihovo školovanje i biti siguran da su im ocjene dobre i da pravilno razmišljaju o vjeri.

Rekao je da je posljednja 'žena' u njegovom životu bila 13-godišnja djevojčica koju je upoznao 1997., ali da misli da više neće biti drugih jer je to protuzakonito.

Tijekom intervjua otkrio je da nikada nije izlazio s mlađim djevojkama već ih je odmah ženio, no niti jedan brak nije trajao duže od tri godine.

