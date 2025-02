Pitali smo umjetnu inteligenciju tko će pobijediti na ovogodišnjoj Dori, evo koji odgovor smo dobili

Za točno 15 dana doznat ćemo tko će ove godine naslijediti Baby Lasagnu i postati novi pobjednik Dore, hrvatskog natjecanja za pjesmu Eurovizije. Finale će se održati 28. veljaće u opatijskoj dvorani Marino Cvetković, a za pobjedu se bore 24 pjesme. Tko od njih ima najviše šanse pitali smo umjetnu inteligenciju. Chat GPT nam je prvo objanio kako je predvidio tko ima najviše šanse.

Predviđanje pobjednika Dore 2025. ovisi o nekoliko faktora:

Popularnost izvođača – Već etablirani izvođači s velikom bazom obožavatelja često imaju prednost

Eurovizijska formula – Pjesme koje su moderne, upečatljive i scenski zanimljive imaju veće šanse za pobjedu.

Reakcije publike – Komentari na društvenim mrežama, pregledi na YouTubeu i opća očekivanja mogu puno reći o favoritima.

Zatim je i otkrio tko po njemu ima najviše šanse za pobjedu.

GALERIJA: Brojne kolege pružile podršku Vanni na promociji novog albuma

1. Magazin – "AaAaA"

Dugogodišnja popularnost benda i prepoznatljiv glazbeni stil. Ako pjesma ima zarazan refren i dobar nastup, lako može pobijediti. No, hoće li njihov stil biti moderan dovoljno za Eurosong?, pita se Chat GPT.

2. Marko Bošnjak – "Poison Cake"

Već se dokazao na Dori 2022. s odličnim vokalnim izvedbama, mogao bi biti ozbiljan kandidat.

3. Nipplepeople – "Znak"

Alternativni elektro-pop bend s prepoznatljivim stilom. Ako donesu nešto inovativno i scenski upečatljivo, mogli bi iznenaditi.

4. Luka Nižetić – "Južina"

Karizmatičan izvođač koji zna kako podići atmosferu. Pjesma ima energičan, zarazan ritam s dalmatinskim štihom, mogao bi biti među favoritima.

5. LELEK – "The Soul of My Soul"

Ako imaju etno/folk-elektronski zvuk, mogli bi se istaknuti. Etno elementi često dobro prolaze kod eurovizijske publike.

6. Matt Shaft – "Welcome to the Circus"

Ako pjesma zaista ima “cirkusku” temu s jakim scenskim nastupom, mogla bi biti dark horse natjecanja.

Mogući 'dark horse' kandidati:

EoT – "Bye, Bye, Bye" (možda rokerska energija?)

Irma – "Enigma" (misteriozan naziv, možda nešto neobično i originalno?)

laurakojapjeva – "NPC" (ako je pjesma moderni hiperpop, mogla bi privući mladu publiku).

Ovogodišnja 26. Dora će se održati u Opatiji, a sastojat će se od tri večeri, dva polufinala 27. i 28. veljače i finala 2. ožujka 2025. godine u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Gledateljima će u svakoj večeri biti predstavljeno 12 pjesama, a 8 najboljih iz prve i 8 pjesama iz druge polufinalne večeri ići će u završnicu Dore 2025. Voditelji Dore bit će Duško Ćurlić i Barbara Kolar. Zanimljivo je da će im ovo biti prvi put da zajedno vode ovo pjevačko natjecanje. Ekipi ovogodišnje Dore pridružit će se i Zlata Mück Sušec koja će izvještavati iz backstagea. Redoslijed s kratkim isječcima iz spotova pjesama objavljen je na službenom YouTube kanalu Dora HRT YouTube kanalu Dora HRT.

VIDEO: Thompsonova supruga odgovorila Remi iz Elementala koristeći njezine stihove: Malena, iz kojeg si ti svemira?