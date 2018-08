Pijani muškarac prekinuo koncert slavnog para

You can see a white Man coming on the stairs 😱😭 ! @bey_lite @beyonce @ashleycmeverett @dnaybisme @dance10jasmineh @jaquelknight @chrisgranted #jayz #beyonce #otrii #apeshit

A post shared by OTR TOUR II @beyonce (@otrtourvids) on Aug 25, 2018 at 9:55pm PDT